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【英鎊危機】美前財長薩默斯︰全球市場風險與2008年金融海嘯前相似

宏觀解讀 08:51 2022/09/30

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【英鎊危機】美前財長薩默斯︰全球市場風險與2008年金融海嘯前相似

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）表示，目前全球經濟面臨的風險，與2008年金融海嘯前相似，稱英國目前面臨的困難，只是潛在崩潰的一個案例。薩默斯表示，雖然除英國外，目前還沒有看到其他市場失序的跡象，不過波動性極大時，這樣的形勢就會更有可能發生。

薩默斯表示，當前脆弱市況的背後，是巨大的槓桿、經濟政策前景的不確定、對通脹高企的不安、大宗商品價格波動、俄羅斯入侵烏克蘭、以及中國相關的地緣政治緊張。

薩默斯：市場不相信英國的宏觀經濟政策具有可持續性

雖然英國干預英債市場穩定形勢，但薩默斯表示僅靠兩周的購買操作不會永遠維持穩定，甚至可能無法維持兩周的穩定，關鍵問題在於市場不相信英國的宏觀經濟政策具有可持續性。

薩默斯又提到有一個領域需要關注，是目前日本政策中所蘊含的壓力。一方面通過購買日圓從市場中吸收流動性以支撐滙率，另一方面通過央行持續放鬆貨幣政策注入流動性。

薩默斯將金融市場的問題形容為地震前的震顫，有時候震顫會過去，但有時候不會，像2007年。2007年美國次按危機爆發，最終引致金融海嘯。

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責任編輯︰梁浩碩

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