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【美股焦點】Meta據指宣布裁員兼縮減預算　朱克伯格稱經濟前景不明朗、計劃趨保守

股市 08:27 2022/09/30

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【美股焦點】Meta據指宣布裁員兼縮減預算　朱克伯格稱經濟前景不明朗、計劃趨保守

據《彭博》報道，Facebook母企Meta（美：META）董事長兼首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）在與員工的每周例行會議上，首次宣布Meta凍結招聘，並將裁員和重組團隊架構，藉以削減成本。

據一位在場員工透露，朱克伯格在會上指，Meta會進一步削減成本和凍結招聘，許多團隊將縮減規模及預算，不論是否錄得增長，而團隊各自應對人手減少後的變化，預料公司規模將較從前為小至明年底。這意味公司並不會回補職位空缺，或內部轉移員工至其他團隊，甚至更不會只限於未達標的員工。

他又指，他曾希望到現在經濟會更加明顯地穩定下來，但從目前所看到的情況來看，它似乎還沒有，所以公司的計劃開始變得保守一些。不過，Meta 發言人拒絕評論事件。

截至6月30日，Meta擁有超過83,500名員工，第二季度新增5,700名員工。

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編輯：姚卓然

Facebook（美：FB） Facebook 職位招聘 經濟 朱克伯格 裁員 美股

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