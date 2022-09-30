▲ 【美股焦點】Meta據指宣布裁員兼縮減預算 朱克伯格稱經濟前景不明朗、計劃趨保守

據《彭博》報道，Facebook母企Meta（美：META）董事長兼首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）在與員工的每周例行會議上，首次宣布Meta凍結招聘，並將裁員和重組團隊架構，藉以削減成本。

據一位在場員工透露，朱克伯格在會上指，Meta會進一步削減成本和凍結招聘，許多團隊將縮減規模及預算，不論是否錄得增長，而團隊各自應對人手減少後的變化，預料公司規模將較從前為小至明年底。這意味公司並不會回補職位空缺，或內部轉移員工至其他團隊，甚至更不會只限於未達標的員工。

他又指，他曾希望到現在經濟會更加明顯地穩定下來，但從目前所看到的情況來看，它似乎還沒有，所以公司的計劃開始變得保守一些。不過，Meta 發言人拒絕評論事件。

截至6月30日，Meta擁有超過83,500名員工，第二季度新增5,700名員工。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【美股焦點】Meta據報未來數月擬瘦身10% 惟未知裁員數目

【億萬富豪】Meta創辦人朱克伯格今年身家跌逾一半、「縮水」710億美元 全球富豪排名跌至第20名

編輯：姚卓然