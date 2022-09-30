  • 25°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 22:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】Nike北美存貨積壓大增65%、毛利率受壓　股價跌逾12%

股市 21:32 2022/09/30

分享：

分享：

【美股業績】Nike庫存大增、毛利率受壓　股價盤後跌

Nike（耐克，美︰NKE）公布至8月底的財年首季度業績，季內收入雖然按年增4%至127億美元，撇除美元強勢因素，以本幣計升幅為10%，但季內毛利率跌2.2百分點至44.3%，拖累Nike每股盈利按年跌20%至0.93美元。不單預計整個財年毛利率受壓，Nike上季存貨積壓大增，拖累公司周五開市股價大跌12%，暫報83.5美元。

Nike表示，因持續的供應鏈問題，整體庫存增加44%至97億美元，當中最大的北美市場庫存飈升65%。Nike表示計劃加大折扣力度，以便清理存貨去庫存。

因應美元走強，Nike預計全年毛利率將下降200至250個基點。

至於Nike季度收入按年增長4%至126.9億美元，高於市場預期，純利按年跌22%至15億美元，每股盈利0.93美元，高於預期的0.92美元。

在大中華市場上，Nike 上季分區收入按年跌16%至17億美元，公司指受累於內地疫情封控措施影響，為公司第三大市場。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

【美股焦點】未因FED加息受惠 美國銀行股升幅未如預期

【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」

責任編輯︰梁浩碩

美股 耐克（Nike，美：NKE） Nike 美元

上一篇文章

【美股開市】美國8月核心PCE超預期　道指跌62點、納指跌0.1%（不斷更新）

下一篇文章

【內房危機】奧園：近九成房地產項目按計劃及進度進行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7%　英倫銀行第二日買14億英鎊債　被指買債為救退休基金
【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7%　英倫銀行第二日買14億英鎊債　被指買債為救退休基金
【港股夜期+ADR】夜期跌19點　英鎊兌港元越8.7算滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期跌19點　英鎊兌港元越8.7算滙豐ADR高港1.2%（不斷更新）
【美股開市】美國8月核心PCE超預期　道指跌62點、納指跌0.1%（不斷更新）
【美股開市】美國8月核心PCE超預期　道指跌62點、納指跌0.1%（不斷更新）
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【香港通關】李家超據報將於10月中施政報告宣布「0+0」　另擬派50萬張機票予全球旅客
【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」
【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」
【港股夜期】恒指第三季跌超過21%　夜期跌45點（不斷更新）
【港股夜期】恒指第三季跌超過21%　夜期跌45點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款