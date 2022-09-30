【美股業績】Nike北美存貨積壓大增65%、毛利率受壓　股價盤前跌逾9%

▲ 【美股業績】Nike庫存大增、毛利率受壓 股價盤後跌

Nike（耐克，美︰NKE）公布至8月底的財年首季度業績，季內收入雖然按年增4%至127億美元，撇除美元強勢因素，以本幣計升幅為10%，但季內毛利率跌2.2百分點至44.3%，拖累Nike每股盈利按年跌20%至0.93美元。不單預計整個財年毛利率受壓，Nike上季存貨積壓大增，拖累公司周五盤前股價大跌9%，暫報86.61美元。

Nike表示，因持續的供應鏈問題，整體庫存增加44%至97億美元，當中最大的北美市場庫存飈升65%。Nike表示計劃加大折扣力度，以便清理存貨去庫存。

因應美元走強，Nike預計全年毛利率將下降200至250個基點。

至於Nike季度收入按年增長4%至126.9億美元，高於市場預期，純利按年跌22%至15億美元，每股盈利0.93美元，高於預期的0.92美元。

在大中華市場上，Nike 上季分區收入按年跌16%至17億美元，公司指受累於內地疫情封控措施影響，為公司第三大市場。

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責任編輯︰梁浩碩