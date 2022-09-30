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【ET開市直擊】港股第四季續尋底？拆解科指走勢、內房股有冇得救（附time code）

股市 11:46 2022/09/30

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恒指第三季走勢反覆向下，自6月底近22000點水平至上日累跌近4700點，9月形勢更急轉直下，失守3月18235點低位，9月中已跌穿所有平均綫，今日是港股第三季最後一個交易日，港股第三季怎樣收市？第四季續尋底？科指上日曾低見3639點創成立新低，收報3482點，跌1.2%；內房股急挫，碧桂園 （02007） 跌逾一成，科指走勢、內房股有冇得救？中薇證券研究部執行董事黃偉豪（Ravi）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。

Time code
00：15 - 港股今日焦點速覽　
00：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：15 - 亞太股市早段市況速報
03：40 - 美股看法偏審慎    料未來兩次加息進取
06：05 - 加息周期或至明年首季才完結
07：29 - 美股三大指數走下行格局難有大轉變
08：15 - 美股想低撈宜慢慢部署
08：43 - 港股上日市況速覽+北水盤路
10：12 - 港股第四季難大升
14：52 - 港股現水平入場有風險    等走勢企定才入場更好
16：10 - 港股可部署淡倉做對沖
19：01 - 難言科指何時有轉機     留意中概股發展
20：28 - 內房股風險大     憂大股也撐不到
24：52 - 港股宜輕倉「輸少啲」
25：38 - 啤酒股有政策憧憬可持有     科技股宜輕倉
26：40 - 觀眾問股：內需股睇好邊隻？二十大可以吸納？
28：58 - 港股開市初段市況速報
30：33 - ET個股推介：FI二南方恒指 （07500）
34：37 - 港股開市初段市況速報
35：21 - 觀眾問股：滙豐 （00005） 45.7元有貨有冇機會返家鄉？
37：36 - 觀眾問股：領展 （00823） 59元有少量貨、現水平可溝貨？中長綫點睇？
39：11 - 觀眾問股：收息股有冇好推介？
41：20 - 觀眾問股：恒指會否低見14500點？
43：33 - 觀眾問股：Apple（AAPL.US）可趁跌吸納？
45：25 - 觀眾問股：美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 揀邊隻低撈？
47：27 - 觀眾問股：李寧 （02331） 咩價位可入？上望、止蝕多少？
49：08 - 觀眾問股：國泰 （00293） 8.5元有貨幾時走？
50：19 - 觀眾問股：中海油 （00883） 11.3元有貨怎部署？油價點睇？
51：54 - 港股+A股開市初段市況速報
52：45 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

 

責任編輯：何美澄

欄名 : ET開市直擊

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