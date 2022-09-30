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【新股IPO】潤歌互動2422今日起招股　一手入場費約3232元

新股IPO 07:54 2022/09/30

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【新股IPO】潤歌互動2422今日起招股　一手入場費約3232元

潤歌互動 （新上市編號︰02422） 今日（9月30日）起至10月7日招股。內地營銷服務提供商潤歌互動計劃發行2.5億股，一成於香港作公開發售，集資最多2億元，招股價介乎0.64元至0.8元，每手4000股，一手入場費3232.25元。潤歌互動將於10月17日掛牌。民銀資本為獨家保薦人。

潤歌互動主要經營兩大業務，營銷及推廣服務，以及IT解決方案服務，今年首4個月收入7071.9萬元人民幣，按年增長10.9%，期內溢利1975.7萬元人民幣，按年增長66%。

是次發售引入一名基石投資者Fighton Asia，同意按發售價認購可以合共1500萬元購買的數目的發售股份。

所得款項淨額約42.2%將用於支持其SDK開發及擴展廣告投放服務業務，26.7%用於透過其Rego虛擬商品平台採購及交付經擴大的虛擬商品組合，14.9%用於收購從事營銷及/或相關運營的公司，並支持其後續運營，6.3%用於SaaS企業營銷服務平台的推進及擴張，9.9%作一般營運資金。

【新股IPO】飛天雲動6610正在招股　一手入場費約2909元　商湯為基投之一

【中概股上市】納斯達克副主席：中概股退市憂慮緩解、赴美IPO數量或急劇回升　「未來12個月或有50間」

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責任編輯︰梁浩碩

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