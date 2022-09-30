▲ 【股東增持】名創優品：大股東未來一年有意增持逾3900萬元股份

名創優品 （09896） 公布，公司執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東葉國富有意於未來12個月內，動用其個人資金購買最多價值合計500萬美元（約3924.8萬港元）的公司普通股及/或美國存託股份，按截至9月28日的美國存託股份收市價計算，佔公司已發行股本總額的約0.3%。

葉國富就購股計劃及其條款作出獨立決定，擬進行的購股可能會不時在公開市場上以現行市價通過私人磋商交易、大宗交易及╱或通過其他法律允許的方式進行，惟視乎市況而定。公司指，該購股計劃體現了葉國富對公司的價值及長期發展充滿信心。

葉國富通過其自身及╱或其配偶控制的實體（即Mini Investment Limited、YGF MC Limited及YYY MC Limited），擁有公司已發行股份總數約 61.6%的權益。

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編輯：姚卓然