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【股東增持】名創優品彈高近7%　公司及大股東有意未來一年回購及增持合共逾8億元　另上半年轉賺6.4億元人幣

股市 09:43 2022/09/30

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【股東增持】名創優品：大股東未來一年有意增持逾3900萬元股份

名創優品 （09896） 公布，有意在未來12個月內進行市場內股份購回最多1億美元（約7.85億港元）的普通股及╱或代表其普通股的美國存託股份，並預計將利用其資產負債表中的盈餘現金來進行回購。

名創優品彈高6.8%，報9.45元。

另外，公司執行董事、董事會主席、首席執行官及控股股東葉國富有意於未來12個月內，動用其個人資金購買最多價值合計500萬美元（約3924.8萬港元）的公司普通股及/或美國存託股份，按截至9月28日的美國存託股份收市價計算，佔公司已發行股本總額的約0.3%。

葉國富就購股計劃及其條款作出獨立決定，擬進行的購股可能會不時在公開市場上以現行市價通過私人磋商交易、大宗交易及╱或通過其他法律允許的方式進行，惟視乎市況而定。公司指，該購股計劃體現了葉國富對公司的價值及長期發展充滿信心。

葉國富通過其自身及╱或其配偶控制的實體（即Mini Investment Limited、YGF MC Limited及YYY MC Limited），擁有公司已發行股份總數約 61.6%的權益。

名創優品上半年收入升11.2%至100.85億元人民幣，扭虧為盈賺6.4億元人民幣，經調整淨利潤升51.4%至7.2億元人民幣。期內，包括中國和海外市場在內的名創優品門店總數由去年上半年的4,749家增加至截至今年上半年的5,199家。TOP TOY門店數量按年增33家至97家。毛利率由26.8%增加至30.4%，主要來自國際業務收入貢獻增加，而國際業務的毛利率通常高於中國業務的毛利率。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

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編輯：姚卓然

 

港股 增持 名創優品（09896）

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