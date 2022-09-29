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【大孖沙售產】新世界約31億出售長沙灣商業綜合體項目51%權益 　新加坡資金接手

股市 23:26 2022/09/29

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【大孖沙售產】新世界約31億元出售長沙灣商業綜合體項目逾半權益 　新加坡資金接手

繼長實集團 （01113） 公布208億元將中半山超級豪宅波老道項目多個單位及車位售予新加坡資本，另一本地主要地產商新世界發展 （00017） 在周五業績前公布，以協議價值30.79億元，出售持有長沙灣永康街地皮的控權公司51%權益。新世界表示，入股的合營夥伴來自新加坡的Ares SSG，完成交易後新世界仍有項目49%權益，並會將地皮建設及發展成商業綜合體。

Ares SSG為美國上市的Ares Management Corporation（美：ARES）附屬公司。

另外，新世界向Ares授出認沽期權，倘新世界申請拆售物業單位，或物業面積差額超出協定物業最大樓面面積總量5%，Aresl有權要求新世界以約34.63億元購回合營公司股權。

新世界預期，從視作出售事項可錄得未經審核收益約4.5億元。

該幅土地將用於建設及發展為一個可售面積約27.45萬平方呎的商業綜合體。

新世界表示，透過該合營安排與合營夥伴合作提供一個良機，可結合集團在物業建 設及發展方面的知識及專長，連同全球領先房地產投資者的資源及經驗，以持續把 握香港其中一個新興商業區優質商業物業的預期需求增長。

 

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港股 新世界發展（00017） 新加坡 長沙灣 新世界

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