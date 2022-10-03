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【內房危機】九毛九早市升10%　宣布收購廣州國金天地項目26%股權　澄清並非進軍房地產

股市 10:11 2022/10/03

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【內房危機】「酸菜魚」大手購置物業　九毛九購廣州國金天地項目26%股權

經營「太二酸菜魚」等內地連鎖餐飲店的九毛九 （09922） 公布，向碧桂園 （02007） 有份持股的廣東廣博房地產收購持有廣州市天河區廣州國際金融城項目的目標公司26%股權及銷售債務，總代價最高為11億元人民幣。

市場對上述消息反應本負面，九毛九上周五持續走低，尾市跌幅達19.9%，收報12.96元，周一（3日）早市轉升，現報14.2元，升10.2%。

九毛九澄清，是次收購廣州國際金融城項目並非進軍房地產。九毛九目前總部位於廣州馬場路附近，並且是租賃的物業資產，其內部一直有搬遷總部的需求。公司目前有意將其總部遷至目標物業，以期於靠近商務、時尚及商業中心的中心地帶而受益。

據公告指，九毛九表示，「廣州國金天地」項目將包括商業及辦公場所以及車位。商業及辦公場所的預期建築面積估計為30292平方米，佔廣州國金天地項目預期總建築面積約26%。廣州國金天地項目已開始建設，目前估計將於2026年前完成開發。

九毛九指，總代價相當於每平方米人民幣33,011.66元，將會以現金結付，並以集團內部資源支付。

該公司目前有意將其總部遷至上述物業，以期於靠近商務、時尚及商業中心的中心地帶。該公司亦相信，集團藉着有關搬遷將能夠吸引更多與該公司有共同願景的優秀人才加入集團，以支持集團的擴張計劃。

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編輯：麥德銘

港股 九毛九（09922）

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