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【內房危機】九毛九急挫16%　「酸菜魚」大手購置物業　九毛九購廣州國金天地項目26%股權

股市 13:46 2022/09/30

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【內房危機】「酸菜魚」大手購置物業　九毛九購廣州國金天地項目26%股權

經營「太二酸菜魚」等內地連鎖餐飲店的九毛九 （09922） 公布，向廣東廣博房地產收購持有廣州市天河區廣州國際金融城項目的目標公司26%股權及銷售債務，總代價最高為11億元人民幣。

不過，九毛九低開6.7%後走低，現瀉16%，報13.54元，創半年低。

九毛九表示，「廣州國金天地」項目將包括商業及辦公場所以及車位。商業及辦公場所的預期建築面積估計為30292平方米，佔廣州國金天地項目預期總建築面積約26%。廣州國金天地項目已開始建設，目前估計將於2026年前完成開發。

九毛九指，總代價相當於每平方米人民幣33,011.66元，將會以現金結付，並以集團內部資源支付。

該公司目前有意將其總部遷至上述物業，以期於靠近商務、時尚及商業中心的中心地帶。該公司亦相信，集團藉着有關搬遷將能夠吸引更多與該公司有共同願景的優秀人才加入集團，以支持集團的擴張計劃。

【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法

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編輯：麥德銘

港股 九毛九（09922）

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