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【港交所旗下】LME據報將討論禁止接受新交付俄羅斯金屬

宏觀解讀 23:01 2022/09/29

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【港交所旗下】LME據報將討論禁止接受新交付俄羅斯金屬

俄羅斯佔領烏克蘭4個地區後，相關地區本周舉行入俄公投，歐美多國正擬收緊制裁俄羅斯。外電引述消息指，港交所 （00388） 全資持有的倫敦金屬交易所（LME）正計劃討論禁止新交付俄羅斯金屬，涉及鋁、鎳和銅，以免LME倉庫網絡充斥難以銷售的庫存。

西方國家目前制裁俄羅斯銀行，以及與普京有密切關係的俄羅斯富商，但未有限制購買俄羅斯出口的金屬。

外電引述匿名消息指，市場有憂慮俄羅斯金屬生產商包括俄鋁 （00486） 無法銷售其產品，將會把其產品交付至LME倉庫網絡之中。LME據報正向市場發出討論文件，商議停止接受新交付來自俄羅斯的金屬，但不會影響目前已在倉庫網內的金屬。

另一位消息人士稱，若沒有俄羅斯金屬公司受到制裁，LME就無法禁止俄羅斯金屬。

LME回應有關禁令傳聞時表示，該交易所會優先考慮確保市場有序運作，並稱：「儘管我們目前沒有看到任何證據顯示LME倉庫被用於長期卸載金屬」。

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 編輯：麥德銘

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港股 地緣政治 制裁 香港交易及結算所有限公司 倫敦金屬交易所 香港交易所（00388） 俄鋁（00486）

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