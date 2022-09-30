【英鎊危機】英鎊兌港元低位累彈7.7%　英倫銀行第二日買14億英鎊債　被指買債為救退休基金

▲ 【英鎊危機】英倫銀行第二日買14億英鎊債 副行長強調買債是臨時 分析：央行買債為救退休基金

英倫銀行周四（29日）第二日入市買長債，表示在購買操作中已購買14億英鎊的英國國債，規模較周三（28日）為多，但少於其此前公布每日最多買50億英鎊國債。

英倫銀行周三緊急干預債市，防止市場危機演變成經濟崩潰，該央行自周三起至10月14日（共13個交易日），臨時購買長期英國政府債券，無限量按需要買債，以恢復市場秩序；該央行首日買入10.25億英鎊債券。

英鎊收市急升2.1%，兌美元重上1.1算，收報1.1117，英鎊兌港元收報8.7283，重越7算，較最低位8.1471累積反彈7.7%。

副行長：市場風險倘消退 即出售臨時購入的國債

彭博報道，英倫銀行副行長Dave Ramsden出席立陶宛央行和國際清算銀行舉行的會議期間表示，買債將會是「時間嚴格受限」、「臨時性」，一旦判斷市場運行風險已消退，英倫銀行就會立即賣出未來幾天為穩定市場而購買的政府債券。他指，英國央行介入是因擔心長期英國國債市場「失靈」會給「英國金融穩定構成重大風險」，進而導致流入實體經濟的信貸減少。

報道指，英倫銀行熱衷於將緊急市場干預與作為貨幣政策工具的量化寬鬆債券購買區分開來。自2009年以來，該央行量寬操作已積累8750億英鎊的國債，最近才剛開始縮減其持有規模。而為加強區分，9月28日至10月14日期間為了穩定市場而購買的英國國債將存放於一個單獨的資產組合。緊急購買操作的規模在未來兩周內或會總共達到610億英鎊，但英倫銀行希望其無限買債承諾能恢復市場信心，改善市場運行，並使其最終的購買總量相對較小。

退休基金被追孖展 央行干預提供甩身機會

有分析認為，英倫銀行緊急出手，是希望挽救陷入困境的英國退休基金。退休基金通常是英國國債的穩定邊緣買家，惟他們轉變為大賣家，透過出售英國國債以獲得資金，從而可以支付因所投資的對沖基金爆煲，而被追繳保證金。退休基金本身不能賣非流動性資產，也不能出售很多其他東西，故被迫出售國債。英倫銀行的干預正好為退休基金提供機會，可以出售必要數量國債，以支付被追繳的保證金，並讓退休基金可重置對沖。

英倫銀行的干預是在退休金計劃面臨巨大壓力的數天後進行，這些計劃為數百萬英國人管理儲蓄。從長期來看，較高的收益率對退休金計劃是有幫助，因它們能幫助他們獲得更高的回報。但短期內，英國債券價格崩潰已打擊所謂的負債驅動投資（LDI）策略，許多人用它來保護自己免受通脹的不利影響。英國國家統計署數據顯示，最終工資養老基金計劃規模1萬億英鎊。這些計劃由LDI策略覆蓋，並由股票、企債、國債等抵押品支持。惟國債價值縮水，使退休基金爭相拋售資產以增加抵押品。部分退休金計劃已售出國債，造成債價狂跌的惡性循環。

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編輯：胡學能