▲ 【儲局官員】梅斯特：美國經濟能承受更高利率 英倫銀行買債迫不得已

今年在聯儲局會議擁有投票權的克利夫蘭聯儲主席梅斯特（Loretta Mester）表示，美國經濟已適應聯儲局的加息，現時仍能承受更高的利率，又表示自己對聯邦基金利率的預測，較聯儲局點陣圖的利率中值要高。

梅斯特指，聯儲局今年已經加息3厘，但仍要繼續抑制高通脹，預期實際利率明年需處於正數區域一段時間以打擊高通脹。

英倫銀行處境具挑戰性

聯儲局最新的點陣圖顯示，今年年底的利率中值預測達到4.4%，意味今年餘下兩次議息會議，或要再加息1.25厘，梅斯特表示她對利率的預測可能略高於中值路徑，因為她認為通脹仍然持續強勁，雖然預計9月的通脹率會有所下降，但必須提高利率以降低通脹，又指美國經濟至今仍能承受更高的利率。

對於英倫銀行公布購買長債方案，她指聯儲局在疫情大流行之初，亦曾宣布購買債券，更下調利率以刺激經濟。因此英倫銀行在提高利率之際，又購買資產，會被視為放鬆貨幣政策的舉動，反映央行在溝通方面或出現問題。認為央行為了金融穩定和市場運作，現時迫不得已要購買債券，因為市場運作是實現任何貨幣政策目標的根本，故英倫銀行現時陷入一個具挑戰性的處境。

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編輯：葉志偉