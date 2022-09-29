  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 22:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】零跑汽車9863首日掛牌潛水跌逾33% 一手帳面蝕1610元

股樓投資 22:20 2022/09/29

分享：

分享：

零跑汽車（09863）首日掛牌表現欠佳，股價低開14.6%，報41元，最低曾見28.05元，收市報31.9元，較招股價48元跌33.5%；全日成交2286萬股，涉資7.81億元；以每手100股計，一手帳面蝕1610元。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

事實上，零跑汽車自招股及暗盤反應也未見理想，根據輝立交易平台顯示，零跑汽車暗盤以48元平開，最低曾見40元，暗盤收市報41元，較招股價跌14.6%；以每手100股計，一手帳面蝕700元。另該股以招股下限48元定價，其招股價範圍介乎48至62元，由於香港公開發售部分未獲足額認購，僅錄得0.16倍認購，故一手中籤率為100%，人人有份。摩根大通、中金、花旗及建銀國際為聯席保薦人。

【新股IPO】萬物雲2602首日掛牌跌6.8% 一手帳面蝕335元 萬科郁亮：不在意萬物雲上市估值【見下頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

是次上市零跑汽車引入了5名基石投資者，包括浙江省產業基金、金華市產業基金、金開引領基金、廣發基金及國泰東方，合共認購4,930萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後公司股本約4.3%。

集資所得約40%用於汽車及技術研發，約25%用於提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率，約25%用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度，餘下約10%用作運營資金及一般公司用途。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
零跑汽車（09863） IPO 港股

上一篇文章

【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點

下一篇文章

【新股IPO】萬物雲2602首日掛牌跌6.8% 一手帳面蝕335元 萬科郁亮：不在意萬物雲上市估值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款