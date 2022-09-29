【新股IPO】零跑汽車9863首日掛牌潛水跌逾33% 一手帳面蝕1610元

零跑汽車（09863）首日掛牌表現欠佳，股價低開14.6%，報41元，最低曾見28.05元，收市報31.9元，較招股價48元跌33.5%；全日成交2286萬股，涉資7.81億元；以每手100股計，一手帳面蝕1610元。

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事實上，零跑汽車自招股及暗盤反應也未見理想，根據輝立交易平台顯示，零跑汽車暗盤以48元平開，最低曾見40元，暗盤收市報41元，較招股價跌14.6%；以每手100股計，一手帳面蝕700元。另該股以招股下限48元定價，其招股價範圍介乎48至62元，由於香港公開發售部分未獲足額認購，僅錄得0.16倍認購，故一手中籤率為100%，人人有份。摩根大通、中金、花旗及建銀國際為聯席保薦人。

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是次上市零跑汽車引入了5名基石投資者，包括浙江省產業基金、金華市產業基金、金開引領基金、廣發基金及國泰東方，合共認購4,930萬股公司股份，佔緊隨全球發售完成後公司股本約4.3%。

集資所得約40%用於汽車及技術研發，約25%用於提升生產能力，以進一步增強垂直整合及營運效率，約25%用於擴大銷售及服務網絡並增強品牌知名度，餘下約10%用作運營資金及一般公司用途。

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記者：張以正