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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】在故宮遇上馬賽克 聖佐治屠龍圖圓形畫

名人薈萃 11:00 2022/10/01

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國慶假期來了！有安排嗎？如果尚未参觀香港故宮文化博物館的「國之瑰寶 — 故宮博物院藏晉唐宋元書畫」展覽，十月七日就結束了，不看真的走寶了。故宮文物介紹的文章已經很多很多，這回我自成一格，介紹一下馬賽克，可別駡我喜歡馬賽克喜歡到瘋了，故宮也有馬賽克？真的，故宮也有馬賽克！

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

是我與馬賽克有緣，去到哪都遇上馬賽克，抑或馬賽克真的好精彩，可以無處不在？這次到西九的故宮文化博物館看中國文物，竟然也讓我遇見馬賽克。

觀賞完《洛神賦》，讚嘆完晉唐宋元書畫, 隨意步進「馳騁天下 — 馬文化藝術」展覽，這也是兩個特展期中一個。顧名思義，這是一個以馬為主題的展覽，除了來自故宮的書畫工藝，也有不少來自羅浮宮的展品。在芸芸眾多的大件作品之中，我逛到一個玻璃櫃，裏面展示着兩隻碟子，靠內裏一隻看似一幅油畫，但那點點圓圓的構成，敏感的我一看就知是迷你馬賽克。

這件《聖佐治屠龍圖圓形畫》馬賽克，估計製作於公元1500年至1550年之間，羅浮宮藏品。介紹說，十世紀以來，拜占庭帝國日漸軍事化，為求保祐，往往繪製聖人騎士畫像。這幅馬賽克畫中描繪了屠龍戰士聖佐治，他身穿華麗戰袍，披上紅色斗篷，騎着白馬，很威風的樣子。特別喜歡白馬部分，雖是白色，卻以深淺的白，營造花斑圖案，非常細緻優雅。這種圓形設計傳統上多是展現基督及聖瑪利的形象，用在聖佐治還是少數。

迷你馬賽克《聖佐治屠龍圖圓形畫》

看上去這件馬賽克很細小，真徑只有八寸多一點，但對於迷你馬賽克，真不知要燒多少直徑不到1mm的玻璃條才夠。除了玻璃條，還有一些鍍銀細枝、雲石碎，以蠟及乳香連結起來。底托則是木，邊框是銅。這是同期唯一件迷你馬賽克作品。

之前也曾介紹過，迷你馬賽克最初的目的就是協助保存油畫，當油畫在日光照曬後色彩會掉，質地也會裂開，迷你馬賽克則是用作仿製油畫，像展覽中這件迷你馬賽克，完全神似油畫，又可以比油畫有更長的壽命。

在看展覽時，不少參觀者發現原來這是馬賽克，大都感到非常驚訝讚嘆。我也心中竊喜，相信又會贏得一些馬賽克愛好者了！

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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