【新股IPO】萬物雲2602首日掛牌跌6.8% 一手帳面蝕335元 萬科郁亮：不在意萬物雲上市估值

由萬科(02202)分拆上市的萬物雲（02602）首日掛牌，股價較招股價低開7.6%，報45.6元，高見47.45元，低見42.05元，收市報水46元，較招股價49.35元跌6.8%；全日成交1,885萬股，涉資8.67億元；以每手100股計，一手帳面蝕335元。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

引述內地媒體報道，萬科董事會主席郁亮表示，並不在意萬物雲上市時的估值高低，並解釋，萬科於1993年發行B股時，曾遭遇過高估值進場而套牢投資者的經歷，B股股價需時７年才回到當初的發行價，那７年的壓力和煎熬記憶深刻，因此並不在意萬物雲上市時的估值高低，反而更在意其未來長期表現，認為時間將證明萬物雲的價值。

萬物雲是內地領先物業管理服務提供商，是次來港上市共發售近1.17億股H股，並已引入７個機構作為基石投資者，合共認購4,383.4萬股H股；其中10%公開發售獲不足額認購，未獲認購股份已重新分配至國際配售，令其佔比增至約91.83%。另該股以49.35定價，略低於其招股價範圍47.1元至54.7元中間價。中信証券、花旗和高盛為聯席保薦人。

【新股IPO】國鴻氫能擬明年來港上市 或成本港首間氫燃料電池上市公司【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

集資所得主要用作於為在選定街道發展萬物雲獨特聚焦濃度戰略和在全國範圍內推行萬物雲的「萬物雲街道」模式提供資金、用於投入萬物雲AIoT及BPaaS解決方案開發，以及用作通過收購或投資增值服務提供商和萬物雲行業上下游供應鏈服務提供商以孵化萬物雲生態系統等。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正