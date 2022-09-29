▲ 【內房危機】人行、中銀保監：階段性放寬部分城市首套住房貸款利率下限

內房企業風險未解除下，人民銀行、中銀保監周四（29日）晚公布， 決定階段性調整差別化住房信貸政策，符合條件的城市政府，可自主決定在2022年底前階段性維持、下調或取消當地新發放首套住房貸款利率下限。

人行表示，該政策有利於支持城市政府「因城施策」用足用好政策工具箱，促進房地產市場平穩健康發展。 在當地政策範圍內，銀行和客戶可協商確定具體的新發放首套住房貸款利率水平，有利於減少居民利息支出，更好地支持剛性住房需求。

按人行相關附件，國務院批准的 階段性調整差別化住房信貸政策為：

一、對於2022年6-8月份新建商品住宅銷售價格按月、按年均連續下降的城市，在2022年底前，階段性放寬首套住房商業性個人住房貸款利率下限。 二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行。

二、按照「因城施策」原則，符合上述條件的城市政府可根據當地房地產市場形勢變化及調控要求，自主決定階段性維持、下調或取消當地首套住房商業性個人住房貸款利率下限，人民銀行、銀保監會派出機構指導省級市場利率定價自律機製配合實施。

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