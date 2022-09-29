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【日圓滙率】 美銀預計：日央行最多可干預滙市10次

環球政經 21:21 2022/09/29

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美國聯儲局公布加息後，日圓持續走弱跌至近年新低，日本政府隨後在24年後首次進場干預日圓滙率。美銀估算，日本央行在上次干預干預約動用3.6萬億日圓（近1,953億港元），料日本政府最多可進行10次的干預匯市行動。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

美銀表示，日本因逐漸消耗流動性最高的資產，以致干預匯市行動門檻亦逐漸升高。日本政府可透過出售美元存款以持續4次的干預匯市行動，若同時出售一年年期內的證券，則足夠10次的干預匯市行動。

截至8月尾，日本政府儲備金額為約1.3萬億美元，當中美元存款佔1,360億美元。

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責任編輯：何珊如

 

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