【儲局官員】芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯：料利率明年3月見頂

聯儲局鴿派官員、芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯（Charles Evans）預測，美國聯邦基金利率最遲於明年3月見頂，升至介乎4.5厘至4.75厘水平，其後將暫停加息行動。

埃文斯周三出席活動時稱，儘管加息會為環球金融市場帶來衝擊，但聯儲局需要繼續加息以壓抑高通脹，料利率最遲於2023年3月見頂，達到 4.5%至4.75%區間，然後保持利率不變一段時間。

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他又表示，由於通脹高企，實質利率的「限制性還不足」，但到明年3月應該會達到約2%水平，屆時將能為物價帶來下行壓力。

據聯儲局上周公布的點陣圖顯示，大部分官員估計利率將在明年底前觸及4.50％至4.75%的高峰。

值得注意的是，埃文斯今年沒有投票權。

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責任編輯：黃苑筠