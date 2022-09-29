【美股焦點】未因FED加息受惠 美國銀行股升幅未如預期

在上周美國聯儲局（FED）加息後，市場憂經濟衰退機率升溫，投資者同樣擔憂銀行信用風險，以致銀行股未似以往預期受惠。

Autonomous Research 分析師以KBW 納斯達克銀行指數與 10 年期美國公債殖利率走勢的關聯性進行研究。研究發現從 2008 年全球金融危機起，兩者呈正相關的走勢，但在2022年則反轉為負相關，情況在5月10年期美債殖利率達到 3% 後更為明顯。

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根據投資公司Piper Sandler分析師在最近對投資客戶進行的調查顯示，有55% 受訪者表示，銀行如今面臨最大短期風險為信用風險，比去年調查的 5%水平高。

Roosevelt Investments 資深投資組合經理人貝諾維茲 (Jason Benowitz) 表示，銀行業為第2季財報季中表現最差的產業之一，因為營收成長微弱，獲利降幅很大，但他們預計第 3 季會有所改善。

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責任編輯：何珊如