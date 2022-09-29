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【室內設計】北角409呎舊樓60萬元重新裝修 變身日式簡約安樂窩 設計師：舊樓翻新有兩點需注意

理財智慧 21:26 2022/09/29

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今次《室內設計》介紹的個案，是位於北角堡壘街怡昇大廈的一個兩房單位，實用面積為409平方呎。該單位由業主一家於早年購入，對上一次裝修已是廿年前的事，隨著現時業主的父母已經搬離單位，並由業主夫婦兩人入住，因此有需要為單位重新進行裝修，建立一個更舒適的安樂窩。

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負責今次室內設計工程的San Marino Interior Design，據其設計師Boris透露，業主在設計方面主要有兩個要求，其一是需要較多的收納空間，因此特別在家居各處設置了大量儲物櫃，無論是客飯廳、廚房、書房或主人房，都設置了多個可以盡用高空位置的頂櫃。

飯廳靠牆位置下方的儲物櫃，同時亦具備座位功能，加上軟墊後即化身成舒適的卡位梳化，用盡室內空間之餘，安坐於卡位上用膳時亦倍感舒適。除了一般的儲物櫃，書房內亦設置了一個設有透明玻璃門的展示櫃，方便用作展示收藏品，櫃內安裝了多條4,000K色溫的暖色燈帶，有助提升觀賞效果。

單位翻新前情況：

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業主的另一個要求是保留開放式廚房的設計，但就將廚房的一幅牆改成C字櫃，這亦是今次裝修工程中最大的間隔改動。現時大門及廚房之間的C字櫃本來是一幅牆，改動後變成了一個由吊櫃及鞋櫃組成的C字櫃，進一步加強儲物功能。開放式廚房的設計，令單位格局更為開揚，尤其是安坐於卡位時可以一眼便望到廚房盡頭，視覺上更為寬敞；另一方面亦有助加強廚房內外的互動，煮食時能更方便地與家人或客人談天交流。

翻新後：客廳及開放式廚房

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單位整體採用了簡約日式風格設計，以大地色配合大自然材質作為主調，用料上採用了不同深淺色調的木板，予人舒服自然的感覺。傢俬和門板基本上都沒有特別加入花線設計，直接還原木板的大自然材質質感已經足夠。

​從客飯廳的設計可見，木材基本上都是同一個色調，門板和儲物櫃均採用了較深色的木色，然後配襯較淺色的地板，以及白色的牆身。至於主人房則希望營造較為型格的感覺，因此部分木板採用了更深色的黑灰木色，牆身亦塗上了灰色油漆，以便跟客廳的風格有所區分。

翻新後：主人房、書房及浴室

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舊樓翻新兩注意點

由於單位屬於舊樓，設計師以今次的個案作例子，指出有兩個需要注意之處。首先，由於天花的陣位比較多，尤其是位於客廳的陣位最為礙眼，他們最後按照預算，在客廳造了一個假天花，然後在假天花內安裝多支射燈，提供照明功能之餘仍能保持美觀。

另一個注意點則與運輸有關。首先，基於大廈位置問題，無法駛入大貨車，很多時需要改用人手推；此外由於升降機較為狹窄，因此運輸時亦需改用樓梯人手搬運，這些額外的工作都會直接反映在報價上。由於今次為全屋大裝修，因此裝修時間亦需花上了4個半月之多，當中包括了更換全屋鋁窗。

裝修價錢明細

清拆工程：約20,500元

水電工程：約58,000元

泥水工程：約110,000萬元

木器工程：約34,000元

油漆工程：約46,000元

其他雜項：約44,000元

訂造傢俬：約220,000元

鋁窗：約60,000元

裝修費用總計：592,500元

設計平面圖

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎【按此】投稿。

相片來源：San Marino Interior Design

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責任編輯：嚴浩文

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