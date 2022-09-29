【美國經濟】美副財長阿迪摩：有可能實現經濟軟着陸

美國副財長阿迪摩（Wally Adeyemo）周三（28日）表示，拜登政府對美國經濟的未來充滿信心，當地有可能在保持增長的同時降低通脹，經濟可能實現軟著陸。

阿迪摩指出，美國消費者信心仍然高企，消費者和企業的資產負債表健康，勞動力市場強勁，過去3個月平均有超過30萬個職位。

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他補充說，政府正在努力通過一系列措施來降低通脹，《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act）、《晶片法案》（CHIPS Act）及《兩黨基礎建設法案》）Bipartisan Infrastructure Law）。

當被問及美國經濟是否正在走向衰退時，阿迪摩說，有一條在維持經濟動能和健康勞動力市場的同時，降低通脹壓力的路徑。他指出，實現軟着陸是可能的，但外部因素，如俄烏戰爭和新冠封控，仍為美國經濟帶來挑戰。

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責任編輯：黃苑筠