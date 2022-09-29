▲ 【MPF】強積金顧問駿隆改名GUM、諧音「金」 9月強積金人均蝕逾11000元、港股基金今年蝕逾25%

強積金（MPF）顧問駿隆集團宣佈推出全新品牌GUM，品牌將提供強積金、企業財富及康健管理服務。駿隆集團指，GUM以現有品牌縮寫「GM」中加入「U」組成，「U」含有英文「You」的意思，代表GUM將以人為本。

集團又提到，GUM的粵語諧音為「金」，寓意品牌將專注強積金及退休金兩大範疇。據公司介紹，GUM是一間精品諮詢公司（Boutique Consulting Firm），專注為企業解決強積金及僱員福利問題。

另外，GUM公佈截至9月22日止強積金表現。9月強積金整體回報為負5.1%，人均蝕11634元。年初至計，整體回報為負18.7%，人均蝕49248元。

股票基金、固定收益基金及混合資產基金9月份回報全線見紅，分別為負7%、負0.9%及負4.9%。年初至今計，股票基金、固定收益基金及混合資產基金，回報分別為負23.3%、負5.1%，以及負20.4%。

其中，香港股票基金及大中華基金，9月分別錄負9%及負9.3%的回報，前者年初至今回報為負25.4%，後者更達負30.4%。

GUM執行董事王玉麟表示，聯儲局9月加息幅度並未下降，美滙指數飆升至20年來高點，導致整體金融市場動盪，多數強積金基金資產在9月減少。

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記者：余倩敏