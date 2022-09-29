【按證公司】按揭證券公司上半年虧損3.62億元　按年擴大14.1倍

按揭證券公司公布今年上半年的未經審核除稅後虧損為3.62億元，按年擴大14.1倍，會計虧損增加主要由於全資附屬公司香港年金公司在不確定及波動的市場環境下，為其外匯基金存款作撥備而產生會計虧損。

上半年，按揭證券公司淨利息收入2.87億元，按年增29.8%；經營收入18.48億元，按年跌30.7%；經營支出2.34億元，按年增0.3%；減值撥備732.6萬元，按年增65.9%；除稅前虧損4.29億元，擴大6.5倍。

香港年金公司於今年6月30日的內含價值約為110億元，包括權益總額90億元和預期將來利潤的現值20億元。

按揭證券公司今年6月底的資本充足率仍處於19.1%，較去年底23.4%水平為低，但這水平仍遠高於財政司司長規定的8%最低要求。於今年6月底，按揭證券公司轄下從事一般保險業務的全資附屬公司按證保險公司和香港年金公司的償付能力充足率分別約為8倍及17倍，遠高於保險業監管局的最低監管要求分別為2倍及1.5倍。

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編輯：胡學能