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【遙距筍工】科企Deel聘社交媒體「遊牧工作者」　資助遊澳洲、新西蘭費用

科技 19:30 2022/09/29

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不少人「打工為放假」，希望在辛勞工作後，可以把錢花在出國旅遊。若然可以寓工作於娛樂，邊旅遊邊工作，而且還帶薪，豈不是「絕世荀工」。近日，企業管理平台Deel正於其網上打著「理想工作（Dream job）」的旗號，公開招聘一名社交媒體「遊牧工作者」。

【日本旅行】日本入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）

獲聘的「遊牧人」將會展開為期6個月的露營車旅程，遊歷澳洲和新西蘭，並需要定期在個人和Deel的社交平台上，創作和上傳與露營車旅程相關的內容，展示Deel平台上的功能和分享使用心得。另外，還需按要求與其他遙距工作者及Deel客戶會面。

為讓「遊牧人」更能享受旅程，以創作優質的內容，該企除了會為獲聘者支付往當地的機票費用，和每月5,000紐西蘭元（約2.2萬港元）的薪金外，還會包攬旅程期間的膳食、Wi-Fi、旅遊、入油和泊車等與工作相關的費用。同時，設有獎勵計劃，為獲聘者提供健康和發展等津貼。

需具3年相關工作經驗　朋友、寵物不可同行　

然而，「荀工」並非人人做得來。根據Deel官網顯示，應徵者需符合指定要求，包括具備3年以上社交媒體經理、影響者或品牌大使的經驗、優越的英語口語和寫作能力、良好的應變能力，且必需持有駕照等。該職位只接受單人申請，獲聘者不能帶同朋友或狗、貓、鳥、魚、蜥蜴、烏龜等一同出往。

由於是次招聘為全球招募性質，且空缺只有一個，相信競爭不小。有興趣的人士可於Deel官網申請，截止日期為太平洋時間2022年10月11日下午11時59分，即香港時間10月12日下午2時59分。

【人才培訓】科技成入職必修技能　微軟計劃積極培訓

【網絡安全】網絡安全人才需求急增　IVE推夜校課程育人才

責任編輯：殷凱怡

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