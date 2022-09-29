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【香港經濟】史立德：今年出口貿易量仍會下滑　廠商會建議政府設「通關緩衡帶」

商業 19:15 2022/09/29

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香港中華廠商會聯合會（廠商會）今日（29日）舉行2022年度會員大會，會長史立德在場上表示，雖然營商氣氛在第二季之後有所好轉，惟外圍環境相當複雜，對企業投資和經濟增長的負面影響正在浮現。（廠商會圖片）

香港中華廠商會聯合會（廠商會）今日（29日）舉行2022年度會員大會，會長史立德在場上表示，雖然營商氣氛在第二季之後有所好轉，惟外圍環境相當複雜，對企業投資和經濟增長的負面影響正在浮現。

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史立德預計，香港的貨物出口貿易在今年的下幾個月，很可能會以較高單位數的幅度繼續下滑。

冀陸路貨運受阻問題改善

不過他亦稱，若香港與內地之間陸路貨運受阻的問題能及時改善，或可避免部分貿易活動永久性地點轉移的情況。加上今年下半年低基數效應的影響，香港貨物出口應有望在明年稍後逐步回穩，預計2023年全年將錄得輕微跌幅。

内需方面，社交距離措施逐步放寬和政府消費券的支持，對促進零售市道的回暖發揮了一定的刺激作用；然而，本地金融機構陸續上調息口，難免拖累樓市和股市的表現，影響市民的消費意欲。

倘實施免檢疫通關　明年經濟有望溫和增長

史形容 ：「影響香港經濟前景的關鍵性因素始終是『通關』。我們預計，今年下半年的實質GDP同比增速有望重回正區間，但受上半年負增長的拖累，2022年全年經濟預計會在零增長線附近徘徊。」他預計，倘若明年本港與海外的人員流動能全面復常，並與內地贸現一定程度的免檢疫通關，整體經濟前景或可轉趨審慎樂觀，2023年全年有望實現2.5%左右的温和增長。

成立大型「中試轉化」基地

史亦提到，CMA檢定中心現正積極拓展「港版中試」的服務，並期望在日後的「北部都會區」內成立一個大型「中試轉化」基地，為大灣區的產業和科企服務。

此外，廠商會將推出「ESG+約章計劃」，鼓勵中小企及早籌謀迎接綠色低碳機遇。該計劃現正在廠商會合員間試行，並預計於今年11月舉行啟動儀式，正式推出。

建議《施政報告》　新界北土地設工業基地

史立德亦提到廠商會對《施政報告》的幾項建議，包括在新界北預留土地打造香港優勢工業的示範基地、設立「通關緩衡帶」讓特定人才「無障礙」穿梭深圳與特定區域、為創科工業發展建立績效指標等等，希望推動工業和創科提速發展。

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記者：李智美

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