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【消費券優惠】2022第二輪消費券10月1日發放 本地各大商場優惠精選合集

理財智慧 22:25 2022/09/29

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今年第二輪政府消費券於10月1日發放，本地各大商場亦同步推出消費優惠吸客，部分推廣活動更將舉行至10月底，大家記得要好好把握機會了！

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

上水廣場：「勁賞消費月」

The Point會員於商場2樓至5樓，以電子貨幣即日消費滿指定金額，最高可享總值21,800元電子優惠券，適用於場內合共77間人氣零售及食肆商戶。

推廣日期：10月1日至31日

北角匯：消費券快閃3重賞

The Point會員於商場以電子貨幣即日單一消費滿300元及成功登記積分，可換領美酒、美食、護理產品、電影贈券、超市禮券或零售電子贈券等，每份獎賞總值300元。另外以電子貨幣即日消費滿1,000元及成功登記積分，即可換領人氣小家電1件及500元商場電子禮券組合，每份獎賞總值高達1,000元。

推廣日期：10月1日及2日

將軍澳中心：10月消費瘋狂賞

The Point會員於將軍澳中心、PopDeli或PopFood即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲高達5,070元回贈賺取積分。

推廣日期：10月1日至31日

PopWalk天晉滙：精明消費月 - 消費獎賞

The Point會員於商場即日以電子貨幣消費滿指定金額，即賞高達1,340元商場電子優惠劵。另外以消費滿5,000元送1,000元商場電子優惠劵，多買多賞。

推廣日期：10月1日至31日

Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊：消費券加碼賞

The Point會員於商場即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲得高達600元該商場之零售電子贈券。

推廣日期：10月8日至11月13日

新地12大商場：消費券賞上賞

The Point會員於指定參與商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，可獲合共高達2,050元商場電子/實體贈券組合，以及可於同系其中7大商場使用的6小時聯場電子免費泊車券。

參與商場包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC。

推廣日期：10月1日至31日

東薈城名店倉：兩周年Chill慶典

CLUB CG會員消費滿6,000元，可獲指定商戶300元現金券，渣打國泰Mastercard客户額外可獲東薈城名店倉300元購物禮券。會員亦可於SHOPPING+網上平台購入低至6折的東薈城名店倉商戶電子現金券 而部分商戶更推出消費券優惠，以6大指定支付平台付款可額外獲賞。

推廣日期：即日起至10月18日

ELEMENTS圓方：秋季購物消費獎賞

顧客以電子貨幣即日消費滿10,000元（上限50,000元），即享合共總值5,000元獎賞，最高可享總值25,000元獎賞；滿60,000元的話更可享總值40,000元獎賞。

推廣日期：即日起至10月31日

V Walk：消費券專享•1元震撼秒搶、10元驚喜快閃

多款滋養美食和護膚聖品以震撼價登場，包括1元秒搶TONYMOLY修護手/腳膜、良茶隅洛神花茶等；此外還有康維他麥蘆卡蜂蜜、TONYMOLY香薰潤手霜以超低價驚喜加盟10元快閃專區，顧客只要以電子消費券於指定商戶消費即可享受優惠。

推廣日期：即日起至10月5日

港鐵商場：一Click即搶

MTR Mobile登記用戶只需要登入MTR Mobile，即有機會獲得合共高達1,500元的港鐵商場電子優惠券，包括500元一般類別商戶（名額3萬份）、500元時裝類別商戶（名額3,000份）及500元指定美容品牌商戶（名額3,000份）。

參與商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場。

推廣日期：即日起至活動結束

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責任編輯：嚴浩文

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