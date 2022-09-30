烏美女難民指英男前度對她如工人 曾經以為會共度餘生

英國一名男子早前因戀上逃避戰火而到當地的烏克蘭女性難民，與多年女友分手及離開兩名女兒，引來大量關注。男方早前確認與烏克蘭難民已經分手，並指對方其後變得暴力。惟女難民其後亦接受訪問表示，前度拍拖期間態度對她如工人一般，直斥對方是騙子。她同時指曾相信兩人能共度餘生，未來將重建生活。

為烏美女難民拋妻棄女 英男確認4個月戀情玩完 【下一頁】

烏克蘭美女卡爾卡迪姆（Sofiia Karkadym）為躲避俄烏戰爭，5月時逃難至英國，並在任職保安的加尼特（Tony Garnett）和前女友洛娜（Lorna Garnett）家中暫住。未料10日後加尼特選擇公布與洛娜分手，並和卡爾卡迪姆一齊，事件在社交媒體引來極大迴響。惟加尼特本周接受訪問證實，兩人已正式分手，結束為時4個半月的戀情。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

加尼特指摘卡爾卡迪姆酗酒，及曾用刀破壞租住房屋的墻壁，更會干涉他與兩個女兒的關係。卡爾卡迪姆接受英媒《太陽報》回應表示，很高興男方已經不再出現在自己的生活中。她強調曾真心愛對方並相信兩人將共度餘生，但男子卻有所改變，認為原因是源自壓力。

卡爾卡迪姆近日受訪亦透露，加尼特母親亦因他離開前女友而拒絕和他交流。加尼特清楚將她趕出門時，自己在英國無地方可去，亦無朋友可以投靠。經過一段非常長的艱難時刻，她將重建生活，並對前度離開感到開心。

倫敦市長拒旅遊景點為英女王立像 寧每兩年耗145萬擺藝術品 【下一頁】

卡爾卡迪姆表示對分手感到心碎，她曾真心相信對方所言，但結果前度卻是騙子，並指當自己入住加尼特與其前度家中兩日後，男方就已開始追求自己。兩人搬走後並未發生性關係，她指兩人獨處時前度會緊握自己的手並擁抱自己。

卡爾卡迪姆強調，是加尼特選擇開始一切，自己並未介入他和其前度的關係，他們的關係在自己到來前早已完結。她亦同時指摘男方態度惡劣，對她態度如對待工人一般，甚至透露對方曾玩網上賭博遊戲而一日輸500英鎊（約4,256港元）。卡爾卡迪姆的社交平台Instagram帳戶顯示，與加尼特的合照已刪除。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀