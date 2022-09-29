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【招商】秋季5大科技展覽　結合線上線下拓商機

商業 18:53 2022/09/29

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貿發局主辦的秋季5大科技展覽將於10月13起舉行，有逾1000個展商參加。(資料圖片)

貿發局主辦的秋季5大科技展覽將於10月13起舉行，有逾1000個展商參加，來自英、美、意、法、韓、日、台、內地等，今年會有「融合展覽」模式，提供實體及網上平台作招商洽談，並有多國企業展團參展。有展商表示，受「0+3」入境放寬影響，有約4成客戶改變主意按排行程前來，另新增網上平台亦有助開拓商機。

【中小企資助】生產力局延長半價寬減措施　繼續減免中小企顧問及測試費用

五項秋季科技展覽，包括：國際資訊科技博覽圍繞數碼業務、政府及基建設施、智慧生活、交通及出行為主題，多個展團繼有：數碼港、科技園、智能交通運輸系統、智慧城市聯盟，以及法國「非常法國、非凡創新」展團來港，集結大量初創、中小企及跨國企業。香港秋季電子產品展則以初創專區、品牌薈萃廊、智能科技為主，有最新健康監護系統、人工智能機械人方案等。國際電子組件及生產技術展以印刷電路板及可再生能源方案等為主。秋季燈飾展和戶外及科技照明博覽則以智能及環保照明產品為主，吸引建築及室內設計買家。

多屆展商啟德電業稱，「0+3」推出後有近4至5成客戶稱會改變主意前來。(王浩賢攝)

受近年疫情影響國際買家參加，貿發局為5大展引入「展覽＋」模式，結合實體、智能配對平台、線上線下研討會及論、貿發網採購平台。提供更長展期及全天候服務。參展商Robocore認為能增加多一渠道面向海外客戶。而近日放寬「0+3」入境，首次參展、主力智能大廈ESG方案的庫瓦有限公司表示，對開拓鄰近地區如日本客戶的洽談有幫助。多屆展商啟德電業亦稱，「0+3」推出後有近4至5成客戶稱會改變主意前來，加上疫情以來累積的新品採購需求，令參展信心大增，會力推柔性燈軌道系統。

五項秋季科技展覽今年將以全新融合展覽模式「EXHIBITION+」（展覽+）舉行。(王浩賢攝)

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責任編輯:王浩賢

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