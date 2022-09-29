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【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點

環球政經 22:24 2022/09/29

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Tesla AI Day 2022將於10月1日登場，屆時Elon Musk將展示最新軟硬體科技，包括Cybertruck 純電卡車、Dojo超級電腦，但最讓人期待的還是Tesla全自動駕駛FSD，以及去年首度亮相的機器人 Tesla Bot。

【航天經濟】 Shell考慮建設可持續燃料工廠 料2024航空燃料需求回復以往水平【下一頁

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

據了解，Tesla Bot將是今年主角。去年首度曝光的Tesla Bot現時正式的命稱為Optimus Sub Prime，根據Elon Musk本人表示，目前他本人有幾個重要計劃，如火星移民計畫，以及普及電動車等，當中最大的問題就是「勞工短缺」，而Optimus Sub Prime正好可以解決有關問題，

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你

按照設計，這款重125磅、電池供電的人體大小機器人將在40個機械致動器的幫助下移動，其中12個在其手中，可以助它將舉起150磅的重量，並使用八個攝像頭感知世界。目前流出的的設計表明它使用控制Tesla汽車的同一台計算機系統。

【有相睇】都會駅企理三房850萬沽　累減270萬　4年帳蝕50萬【下一頁

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記者：鄭日棱

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