【科技企業】Tesla「AI Day2022」將於10月1日登場 人形機械人成發布會焦點

Tesla AI Day 2022將於10月1日登場，屆時Elon Musk將展示最新軟硬體科技，包括Cybertruck 純電卡車、Dojo超級電腦，但最讓人期待的還是Tesla全自動駕駛FSD，以及去年首度亮相的機器人 Tesla Bot。

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據了解，Tesla Bot將是今年主角。去年首度曝光的Tesla Bot現時正式的命稱為Optimus Sub Prime，根據Elon Musk本人表示，目前他本人有幾個重要計劃，如火星移民計畫，以及普及電動車等，當中最大的問題就是「勞工短缺」，而Optimus Sub Prime正好可以解決有關問題，

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按照設計，這款重125磅、電池供電的人體大小機器人將在40個機械致動器的幫助下移動，其中12個在其手中，可以助它將舉起150磅的重量，並使用八個攝像頭感知世界。目前流出的的設計表明它使用控制Tesla汽車的同一台計算機系統。

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記者：鄭日棱