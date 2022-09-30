【人民幣走勢】人行據報要求國有銀行干預人民幣　離岸人民幣從7.21急升至7.10　

▲ 【人民幣走勢】人行據報要求國有銀行準備干預人民幣 離岸人民幣從7.21急升至7.10

人民幣匯率單日急轉向，離岸人民幣（CNH）兌美元匯價從日內低位7.2157，急速反彈至7.1028，急走強逾1000基點。在岸人民幣（CNY）也由日內低位7.2108，反彈逾900基點至最新7.1196。路透引述消息人士指，人民銀行已要求主要國有銀行準備好在離岸市場賣出美元買入人民幣，以抑制人民幣貶值。消息人士更提到今輪美元賣盤規模將會很大。

市場預期人行不會貿然干預滙市

不過市場對人民幣前景普遍睇淡，新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin指，當局現階段當局除了嘗試更積極地實施資本管制外，未有其他辦法可以阻止人民幣貶值。



傑富瑞外匯策略師Brad Bechtel更認為，人民幣兌美元匯率將跌至7.3至7.4水平。他表示人民銀行一直在匯市的周邊進行調整，但程度未算太激進。顯示央行試圖在保持市場有雙向波動同時，盡可能放慢人民幣貶值的腳步。



道明證券新興市場策略主管Mitul Kotecha預計，只有在人民幣急劇貶值的情況下，人民銀行才會採取直接干預和其他激進措施。他坦言內地出口面臨的壓力愈來愈大，故人行不會貿然作出行動。

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