【港企ESG調查】投入ESG有助吸納人才？　Adobe：企業宜先完善數碼化流程

▲ Adobe近日一項調查反映，逾千位港企打工仔之中，有逾四分一認為企業的可持續發展措施落後於同業。

ESG（環境、社會和管治）近年成為環球商界與企業重點關注議題，在疫情之下，企業更愈來愈多採用數碼化工具進行遙距協作，助減少用紙與碳排放，促進ESG發展步伐。然而，Adobe近日一項調查反映，仍有不少本港打工仔認為，其就職企業在落實可持續發展措施方面，尚落後於同業，盼管理層可帶領團隊於工作場所中採取更多可持續發展措施。

為了解本港企業採用的可持續發展措施，以及打工仔對企業未來推行可持續發展措施及行動計劃的展望，Adobe在今年7月13日至22日期間進行了一項相關的調查，發現逾千位港企打工仔之中，有逾四分一（27%）認為企業的可持續發展措施落後於同業。

▲ 左起：Adobe香港和台灣區高級數碼媒體技術工程顧問黃耀興、Adobe大中華區董事總經理吳振章、Adobe香港和台灣地區總監陳育明、Adobe香港和台灣地區數碼媒體經理蕭家旭（張寶燕攝）

Adobe香港和台灣地區數碼媒體經理蕭家旭、Adobe香港和台灣區高級數碼媒體技術工程顧問黃耀興均表示，有打工仔反映港企現階段在推動的ESG政策，正處於「有做但未做得足夠」的情況。

他們留意到：

企業在數碼化轉型上，仍未有完善規劃，建議宜先從工作流程數碼化方面切入，幫助改善情況。

例如，企業對於採用哪些數碼工具或解決方案，未有清晰部署；以及仍然對電子簽名與手寫簽名是否具相同的法律效力存疑，因此不時會出現「填寫電子表格後，仍要列印表格出來」的情況，最終難以有助全面減少碳足跡等。

【重磅收購】Adobe斥1,500億元收購協作設計平台Figma 稱有利推動網絡創意

【人才培訓】科技成入職必修技能 微軟計劃積極培訓

ESG成搵工條件之一

調查顯示，有逾六成打工仔期望在工作場所更多參與推動可持續發展措施，有逾4成人認為其經理和管理層對此有責任。蕭家旭又指出，在是次調查留意到，本港打工仔已將可持續發展視為創新、吸引和挽留人才的重要因素，其中有41%表示僅會在重視可持續發展的企業工作。

有多達7成為35-44歲的受訪者更表示，最有可能視可持續發展措施為創新/成為思想領袖的機會

該年齡層有68%人認為，強而有力的可持續發展措施，是吸引和挽留人才的最重要因素

採用電子簽名軟件 每年減逾2千輛汽車碳排放

據調查反映，企業目前最常採用的可持續發展措施是減少或摒棄用紙（46%）、數碼文檔儲存和管理（43%）以及控制用電量（37%）。Adobe大中華區董事總經理吳振章指出，留意到在疫情新常態下，以數碼文檔儲存和管理、電子簽署等應用的增長最為明顯。該企亦早有針對該數碼轉型及推進ESG發展的趨勢，提供相應解決方案。

吳振章以旗下電子簽名軟件Adobe Acrobat Sign為例並引述數據指出，Acrobat Sign每完成100萬筆交易後，可節省達720 萬美元（5,652港元）成本，並且相等於每年減少2,300輛汽車的排放量。

記者：張寶燕

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：