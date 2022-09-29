【新股IPO】畢馬威：第三季本港27隻IPO共籌得66億美元　為今年首兩季總集資額逾兩倍

▲ 畢馬威：第三季本港27隻IPO共籌得66億美元 為今年首兩季度總集資額逾兩倍

畢馬威指，今年首9個月，美國及香港的上市集資額較去年同期分別跌94%及76%，惟香港的IPO活動今年第三季度有所增加，總括27個IPO項目，共籌得66億美元（約515億港元），為今年首兩季度總集資額逾兩倍。

畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，通脹、加息和地緣政治因素，均導致全球IPO市場放緩，有關不確定因素可能會在短期內持續。很多企業對於上市計劃採取觀望態度，導致部分IPO項目因此被推遲。

據畢馬威統計，香港第三季錄得兩個大規模上市項目，每個項目集資額均超過100億港元。中概股回歸仍是香港資本市場的重點之一，今年首三季已有8家美國掛牌的內地企業回港上市，而2020年和2021年全年分別有9家及8家。8家中概股目前市值共逾4,700億港元，佔年初至今IPO企業總市值逾30%。

首三季有8家中概股來港上市

政府正檢討法規，協助商業化尚處於早期階段的專業科技企業在港上市，畢馬威預計有關新上市機制的公開諮詢，將在未來數周公佈，目標最早年底完成修例，或可讓從事人工智能、半導體、雲計算、機器人科學及新能源等業務，而目前未符合上市要求的大型科技企，將來更容易踏足香港市場。

此外，畢馬威指香港的特殊目的收購公司（SPAC）上市機制今年平穩起步，目前共有14家SPAC已提交上市申請，當中4家已成功上市。

展望未來，畢馬威指生命科學公司上市和中概股回歸上市，將繼續是香港IPO市場重點。畢馬威又指，目前本港上市申請充裕，有超過130宗，當不確定因素逐步消退，香港IPO市場活躍度料將提升。

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