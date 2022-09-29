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【金融峰會】行會成員林健鋒：多名環球金融領袖巨頭決定出席峰會　反映他們對香港國際金融中心「金漆招牌」有信心

Hot Talk 18:02 2022/09/29

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金管局總裁余偉文今撰文提到11月初的在港舉辦的國際金融領袖投資峰會，會有約200位金融界領袖人物出席。行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒回應指，香港的國際金融中心地位是長年累月打造出來，多名環球金融領袖巨頭決定出席今次峰會，反映他們對香港國際金融中心的「金漆招牌」有信心，以實際行動支持香港經濟復常，加快同國際正常聯繫。

林健鋒認為，國際金融領袖願來港出席峰會，展示香港已穩步復常，「商界好務實，邊個地方搵到錢有前景就去邊，資金亦一樣，從來都只會流向投資環境最好嘅地方」。他亦相信，環球金融領袖巨頭能透過今次親身來港，感受香港近幾年的新氣象、新發展。

他稱，有不少外商已計劃來港找尋商機，他期望政府在風險可控、並有數據支持的前題下，可以盡快實施「0+0」（即毋須強制酒店隔離，亦毋須居家醫學監測），為生意人士拆除存在多時的酒店隔離障礙，加快步伐與國際聯繫。

他表示，希望航空公司能盡最大努力增加航班，用最短時間恢復運力，對香港經濟復常能起關鍵作用，連帶惠及一連串產業鏈。他又稱，香港素有「美食天堂」、「購物天堂」美譽，許多商務客和旅客來港少不了要品嘗地道美食，政府應審時度勢，只要確保穩控疫情、沒增加醫療負擔，則應有條件拆牆鬆綁，為各行各業釋放更廣闊的營商空間，令經濟以最短時間重現生機。

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編輯：胡學能

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