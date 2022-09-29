  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 22:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子製造】印度擬提供450億盧比獎金 以吸引蘋果、華碩等高科技企業進駐

環球政經 22:28 2022/09/29

分享：

分享：

印度計劃提高對平板電腦和筆記本電腦製造商的獎金，其中包括向每家公司提供至多450億盧比（約合5.49億美元），旨在吸引蘋果、戴爾、惠普和華碩電腦等公司，希望它們在當地設廠生產或擴大生產規模，當中又以吸引蘋果在當地生產iPad平板電腦為最大目標。

【英鎊滙價】英倫銀行臨時購買長債救市　30年期國債債息大跌【下一頁

【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

根據外媒報導，如果外資企業想要獲得這些資金，它們需要從2021年3月起計，5年內在印度投資70億盧比（約6.7億港元）；而獎勵規模將取決於當地零部件採購情況，可能高達相當於產品銷售額的6%。

【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈

印度政府去年啟動一項價值735億盧比的生產激勵計劃，旨在促進本地製造和出口筆記本電腦、平板電腦和個人電腦等IT產品。被納入該獎勵計劃的企業共有14家，包括富士康、緯創、戴爾、偉創力等，其餘廠商則大多是手機製造商Lava和Dixon等印度當地公司。

【有相睇】都會駅企理三房850萬沽　累減270萬　4年帳蝕50萬【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
外資 經濟 印度

下一篇文章

【消費券優惠】2022第二輪消費券10月1日發放 本地各大商場優惠精選合集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【親子好去處】荃灣廣場斥資逾2,000萬元升級遊樂設施 3萬呎戶外公園PLAY GARDEN明起免費開放 料可帶動人流及營業額升10%及15%
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】康文署11月大埔海濱公園辦親子露營活動 設星空導賞民歌同樂活動 費用全免 明天起報名
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
【免費活動】AXA西九文化區辦大型嘉年華 10月8至9日舉行費用全免 入內文即睇報名方法
長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
長實再掟貨套現　逾207億沽波老道超級豪宅全數餘貨　新加坡資金接貨
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【科創課程】電車公司tramplus夥拍科大 簽訂STEM中小學課程合作協議 3D模型設計課程培訓學生建構元宇宙
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
【蘋果概念股】 市傳需求放緩 蘋果放棄iPhone 14增產計劃 蘋果概念股全綫下挫
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款