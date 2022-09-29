【電子製造】印度擬提供450億盧比獎金 以吸引蘋果、華碩等高科技企業進駐

印度計劃提高對平板電腦和筆記本電腦製造商的獎金，其中包括向每家公司提供至多450億盧比（約合5.49億美元），旨在吸引蘋果、戴爾、惠普和華碩電腦等公司，希望它們在當地設廠生產或擴大生產規模，當中又以吸引蘋果在當地生產iPad平板電腦為最大目標。

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根據外媒報導，如果外資企業想要獲得這些資金，它們需要從2021年3月起計，5年內在印度投資70億盧比（約6.7億港元）；而獎勵規模將取決於當地零部件採購情況，可能高達相當於產品銷售額的6%。

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印度政府去年啟動一項價值735億盧比的生產激勵計劃，旨在促進本地製造和出口筆記本電腦、平板電腦和個人電腦等IT產品。被納入該獎勵計劃的企業共有14家，包括富士康、緯創、戴爾、偉創力等，其餘廠商則大多是手機製造商Lava和Dixon等印度當地公司。

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記者：鄭日棱