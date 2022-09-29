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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】行山有道親親大自然 「香港遠足挑戰」齊行山打卡

名人薈萃 19:01 2022/09/29

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早前曾寫過運動品牌Columbia推出「山行者100打卡獎賞計劃」，只要下載手機app GO WILD PASS即可以到香港其中100座山頭打卡換取積分，累積一定積分可以換領不同精美禮品，最近發現可以打卡山頭多了不少地方，粗略數過大約多了60座山，差不多「梗有一座喺附近」，要打卡取分又容易了不少，加上禮品定時更新，都幾吸引。

不經不覺小弟已在40個山頭打卡。

已經儲滿120個GO DOLLAR，可以換領不少禮品了。

打卡活動應該吸引不少山友上山，上週漁護署宣佈今年9月至12月舉辦「香港遠足挑戰」，鼓勵熱愛自然的你向郊野出發，動起來挑戰自己！走一遍香港的郊野公園，在高低起伏的稜線中發掘香港山林之美，探索香港物種的獨特故事。今次活動設有25個站點，由北至南、西至東，囊括各式各樣香港郊野獨有的風景線，包括香港之巔大帽山、西高山小城日落、荔枝窩古村風貌、倒影如畫的千島湖等等動人景致。

香港遠足挑戰打卡站遍佈全港。

參加者可根據自己的能力、興趣及遠足經驗，用自己的步伐自行計劃路線，或根據大會網站的介紹路線前往站點，並以智能電話打卡記錄。每完成一個站點，可收集該站點相應的香港物種電子獎章，小弟上星期因為要練習將於11月舉行的飛越大嶼比賽路線，途經彌勒山郊遊徑的北大嶼郊野公園打卡點，當然不會錯過先行打卡，得到盧氏小樹蛙物種獎章，網站更就不同地點的不同物種獎章提供物種介紹及得意打卡相框，十分貼心，一邊打卡一邊學習香港生物多樣性，也很不錯。

香港遠足挑戰部分打卡站點位置。

另外，集齊指定數量獎章，就可獲得精美遠足紀念品，完成5-14個站點可獲多用途頭巾，完成15-24個加送運動手袖，完成所有25個就送保溫水樽，獎品有限送完即止，大家就不要錯過了。

行山見到打卡點，就可開啟網站打卡。

漁護署亦特別在今次活動推廣行山有道約章，希望大家能夠積極實踐遠足郊遊良好行為及文化，以行動愛護郊野公園，包括惜物減廢，行山自備水樽、餐具及毛巾；護林防火，即除指定地點外不生火；尊重他人，即行山時互諒互讓，並降低聲量；注意安全，要量力而為及留意天氣，選擇有管理的山徑而行；尊重自然，達至不騒擾、不餵飼及不採摘；以及要自己垃圾自己帶走，只留下回憶，不留下垃圾。大家緊記！

若成功打卡會顯示打卡成功訊息。

無論使用甚麼方式在山頭打卡，大家都要記得要注意安全，結伴同行，做好行程計劃及準備，切勿獨自一人遠足，並根據個人的體能，選擇合適的站點及路線。跑山行山也好，均應穿著適合遠足的衣履及登山或跑山鞋，並自備乾糧、食水、個人遠足裝備、防曬及雨天用品，做足妥當準備才上山打卡，就自然行得開心又放心。有關活動詳情，可瀏覽「香港遠足挑戰」網站：www.hikingchallenge.hk。

盧氏小樹蛙物種獎章。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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