【數碼理財】東亞銀行推全數碼化樓宇按揭申請服務　該行已有逾7成樓按申請經數碼系統處理

▲ 東亞銀行推全數碼化樓宇按揭申請服務。

東亞銀行 （00023） 宣布，推出全數碼化樓宇按揭申請服務，客戶可網上提交申請，直接上載所需文件。系統會即時進行自動化數據整合，以加快申請程序。

東亞指，客戶上載的文件會自動被加密，以保護客戶的個人資料。服務亦會與分行無紙化申請流程結合，提升全渠道數碼化體驗。

東亞銀行總經理兼個人銀行主管黃妮妞表示，數碼化是東亞銀行零售銀行業務的重點策略，近年該行不斷革新數碼化服務，客戶反應理想。截至今年8月，數碼理財交易量比去年同期錄得雙位數增幅。

東亞銀行零售信貸營運轉型部主管胡麗萍表示，提供無紙化的樓宇按揭申請服務是市場的大趨勢。現時已有逾7成申請經由數碼系統處理，反映客戶對數碼按揭業務的使用率正逐步提升。

東亞客戶可透過上述服務，辦理多種按揭申請，包括一般新做樓宇按揭、物業轉按、按揭保險計劃以及綠色按揭計劃。

另外，東亞表示，客戶透過網上平台或分行，申請住宅按揭或轉按達300萬元或以上，可享現金回贈高達1.9%。

相關文章：

【手機理財】東亞銀行：77%年輕受訪者如非必要不會到實體分行 擬推「BEA GOAL」針對年輕客戶

【綠色貸款】東亞銀行：年初至今在港批出綠貸增長勢頭佳 料今年錄雙位數增長

記者：余倩敏