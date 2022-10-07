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【裝修攻略@iM網欄】慳錢有心得 裝修購物貼士與陷阱（上）

名人薈萃 09:00 2022/10/07

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充份認識自購項目的注意事項，單是買東西已能慳過萬。以下列出部分慳錢心得，供大家參考：

同場加映：【青姐話】結餘快清零 定存最有型

  1. [平買電器] 在官網和著名電器連鎖店標價$6000以上的電視，在電器代理（*注意商譽）可找到4,000元以下（同樣是有保養的行貨）。
  2. [清潔維修] 買任何東西都要留意換、清潔、維修的可能，尤其要注意涉及工程或嵌入式的，可能一壞就要重新裝修或搭棚處理。
  3. [送貨安排] 買沉重的東西，例如磚、門，必須詢問送貨是送上門還是樓下，臨時的苦力費用可以上千。亦要同時查詢退貨補貨機制的需時、訂量、送貨費、上門費等。
  4. [不能用的退貨保證] 一些店舖容許七天或十四天替換，戶主等到入伙才試用就會太遲。此外，以鋅盤為例，如你已訂製枱面，即使有問題也不容易更換同尺寸的貨品。
  5. [特價周期] 預早查詢心儀店舖的特價周期。例如IKEA每兩周有超特價貨品，且網上可查閱。
  6. [實際差異] 當你不知道同一件貨，貴平的分別在甚麼地方。不妨參考其他戶主和專業店員的意見。以鋅盤為例，底下塗層和去水斜度要比不銹鋼純度重要得多。
  7. [虛偽保養] 以地板保養二十五年為例，如你的地板受潮損壞，是否真的能夠證明不是人為過失？即使保養能賠償地板，你的工程費、除蟲費又如何？而你在「見過鬼」之後，又是否真想商戶換貨給你？其他類似的保養，例如買一個便宜的$800馬桶，即使可免費換貨，你是否真會使用這項保養？光是運費和拆裝費就已經超過其價錢了。
  8. [家具更替] 家具最重要的是耐用和相襯。如果你全新購買一套家具，兩年後弄壞了其中一張椅子，市面上大概很難找到同一樣款。如果想慳錢，不妨購入耐用傢俱或較易補配的。（如較簡單的款式）
  9. [分開消費] 裝修旺區、IKEA、淘寶、五金舖、區內小店、家品店、連鎖電器店等，各有值得買的東西。裝修前先把它們都走一趟。

以上都是一些宏觀的貼士。至於每件產品的購買貼士，防伏舊生會乃目前最理想的交流平台。下篇續談。

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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