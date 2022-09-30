倫敦市長拒市中心為英女王立像 寧耗145萬擺藝術品

英女王伊利沙伯二世逝世後，舉國為英女王哀悼。有民眾提出在倫敦特拉法加廣場空基座上，豎立紀念英女王的雕像，但工黨籍市長簡世德發言人周三（28日）表示，基座直至2024年前維持擺放藝術品，暫不考慮其他方案。

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英國倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）第四基座原本預留擺放威廉四世（William IV）雕像，但當時缺乏資金興建，導致19世紀中葉以來一直懸空，1999年起改為擺放當代藝術家作品，每隔兩年更換藝術品。

有民眾避免基座繼續懸擱，於是提出豎立英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）雕像，但遭市長簡世德（Sadiq Khan）反對。

簡世德發言人表示，在可預見的未來，英女王雕像不會在特拉法加廣場出現，第四基座繼續保留予當代藝術委員會使用，直至2024年9月後才考慮其他用途。

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基座周三起擺放藝術家Samson Kambalu創作的反殖民主義者John Chilembwe雕像，名為Antelope。市長發言人表示，Kambalu作品將鼓勵民眾討論爭取自由及平等。

據悉，由市長辦公室任命的第四基座委員會定期選出最佳藝術品，經市長批准後，市政府提供約14萬英鎊（119萬港元）建造費、另加3萬英鎊（26萬英鎊）作品費用。估計倫敦每兩年耗資17萬英鎊（145萬港元）更換藝術品。

簡世德辦公室曾表示支持在倫敦為已故君主豎立雕像，強調歡迎王室尋求合適位置興建，市政府會全力支持行動。

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責任編輯：郭麗明