  • 27°C
香港時間 : 2022930日 (週五) 09:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

倫敦市長拒市中心為英女王立像 寧耗145萬擺藝術品

環球社會熱點 09:05 2022/09/30

分享：

分享：

英女王伊利沙伯二世逝世後，舉國為英女王哀悼。有民眾提出在倫敦特拉法加廣場空基座上，豎立紀念英女王的雕像，但工黨籍市長簡世德發言人周三（28日）表示，基座直至2024年前維持擺放藝術品，暫不考慮其他方案。

英女王堂細佬嫌維修成本太貴 放售400年歷史莊園 【下一頁】

英國倫敦特拉法加廣場（Trafalgar Square）第四基座原本預留擺放威廉四世（William IV）雕像，但當時缺乏資金興建，導致19世紀中葉以來一直懸空，1999年起改為擺放當代藝術家作品，每隔兩年更換藝術品。

有民眾避免基座繼續懸擱，於是提出豎立英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）雕像，但遭市長簡世德（Sadiq Khan）反對。

簡世德發言人表示，在可預見的未來，英女王雕像不會在特拉法加廣場出現，第四基座繼續保留予當代藝術委員會使用，直至2024年9月後才考慮其他用途。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

丹麥女王解除4孫仔女殿下頭銜 想佢地有正常生活 【下一頁】

基座周三起擺放藝術家Samson Kambalu創作的反殖民主義者John Chilembwe雕像，名為Antelope。市長發言人表示，Kambalu作品將鼓勵民眾討論爭取自由及平等。

據悉，由市長辦公室任命的第四基座委員會定期選出最佳藝術品，經市長批准後，市政府提供約14萬英鎊（119萬港元）建造費、另加3萬英鎊（26萬英鎊）作品費用。估計倫敦每兩年耗資17萬英鎊（145萬港元）更換藝術品。

簡世德辦公室曾表示支持在倫敦為已故君主豎立雕像，強調歡迎王室尋求合適位置興建，市政府會全力支持行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

颶風襲美讓大仔街頭揸玩具車 特朗普新抱惹批評（有片）
2022/09/29
颶風襲美讓大仔街頭揸玩具車 特朗普新抱惹批評（有片）
中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品
2022/09/29
中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品
絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片）
2022/09/29
絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片）
印度擬為電腦生產商提供巨額獎金 吸引蘋果華碩進駐投產
2022/09/29
印度擬為電腦生產商提供巨額獎金 吸引蘋果華碩進駐投產
英女王堂細佬嫌維修成本太貴 放售400年歷史莊園
2022/09/29
英女王堂細佬嫌維修成本太貴 放售400年歷史莊園

你可能感興趣

颶風襲美讓大仔街頭揸玩具車 特朗普新抱惹批評（有片）
18:08 2022/09/29
颶風襲美讓大仔街頭揸玩具車 特朗普新抱惹批評（有片）
中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品
17:34 2022/09/29
中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品
絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片）
17:29 2022/09/29
絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片）
文娛藝術 網絡熱話 皇室 英國 倫敦 英女皇

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

拜登會上呼喚已故女議員 多次問「你去咗邊」（有片）
拜登會上呼喚已故女議員 多次問「你去咗邊」（有片）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月30日 時間09:00）
北溪二號再有洩漏 歐盟指或進入混合戰新階段（第四版）
北溪二號再有洩漏 歐盟指或進入混合戰新階段（第四版）
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
俄羅斯據報緊急採購碘片 4日內完成招標
【烏克蘭戰爭】普京周五宣布烏4地成俄領土 芬蘭對俄封關（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】普京周五宣布烏4地成俄領土 芬蘭對俄封關（不斷更新）
【英國王室】更新家庭成員名單 一人地位低過哈里梅根
【英國王室】更新家庭成員名單 一人地位低過哈里梅根
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款