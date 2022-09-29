【新股IPO】歐洲最大IPO 保時捷周四首掛早段企穩　市值直逼母企大眾集團

▲ 【歐洲最大IPO】跑車品牌保時捷周四首掛早段企穩 市值直逼母企大眾集團

全球股市動蕩之際，德國車廠大眾汽車（Volkswage AG，德：VOWG）周四（29日）正式分拆跑車品牌保時捷公司（Porsche AG）法蘭克福交易所上市。

以每股82.5歐元的上限價定價、估值超過750億歐元的保時捷公司周四首日掛牌，早段企穩升4.4%至86.16歐元，讓市值保時捷甚至接近大眾汽車的840億歐元市值，同時領先於法拉利（Ferrari NV）等競爭對手。

大眾汽車早段向下5.1%，而大眾汽車股東、保時捷家族保時捷控股（ Porsche SE）跌11.3%。

保時捷公司行政總裁Oliver Blume同時為大眾汽車新任負責人，其雙重角色受到部分投資者的批評，不過無阻Blume周四在法蘭克福交易大堂敲鐘時，稱讚此次上市是一個「歷史性時刻」。

基金管理公司 Capitell 的首席投資官 Chris-Oliver Schickentanz 表示，保時捷過去和現在都是大眾汽車集團手上明珠，今次IPO已經非常、非常透明地展示市場給予保時捷價值，也對大眾汽車股東產生積極影響。

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編輯：李哲毅