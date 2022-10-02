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湯文亮：賣樓過猶不及

名人薈萃 09:00 2022/10/02

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過去一年，筆者不時撰文，提醒打算買樓的人要小心加息，有不少人表示不同意，他們回應說，美國有如此多的國債，怎會加息益外人，低息甚至零息，將會維持一段長時間。筆者無話可說，他們說的也是事實，但美國維持低息已經一段長時間，正因為有低息，美債除了避險，已經沒有吸引力。

同場加映：【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

美加息是政治任務

為了國債有吸引力，美國最後都會加息。但無論筆者的想法如何，都不會想到美國加息加得又快又多，令到不少本來不擔心加息的人，現在非常擔心加息，甚至有人驚加息，驚到將自住單位賣走。筆者認為這是過猶不及，只要有足夠準備，就算驚都不用賣走自住單位。

美國今次加息是有政治任務，美其名是打擊通脹，其實是打擊全世界，尤其是美國自己的盟友，美元回歸美國，令美滙強勢，變相令全世界的貨幣貶值。此舉為總統拜登（Joe Biden）做勢，希望可以藉美元強勢贏得中期選舉，待中期選舉之後。不但不需要再加息，甚至可以減息，而美國傳統是在選舉前1年利息溫和下調，否則就會不利執政黨。所以，在未來3次加息之後，美國利率亦差不多到達頂峰，並且會橫行一段時間。至於加息打擊通脹只是一個偽命題，美國尚有很多方法打擊通脹，只是暫時不用，加息好似七傷拳，雖然有效但對自己的傷害亦大。

沒大欠債毋須賣樓

當日說不會加息的老友說，今次加息來勢洶洶，建議筆者應該賣走手上一些物業，持盈保泰，渡過難關。筆者回應說，實在非常擔心加息，所以在過去幾年，都沒有大手筆入貨，雖然沒有出售手上物業，但仍然可以稱得上持盈保泰，如果筆者現在賣樓，不但會被買家鋤價鋤到失暈，還分分鐘令到銀行誤會我們財困而收遮。

做物業投資最怕就是銀行收遮，銀行知道我們在過去幾年，沒有大手入貨，就知道我們現金流充足，絕對不會收遮。對於近兩三年有大手買貨的投資者，銀行是會睇緊一些。筆者相信現在大家有一個誤會，就是擔心加息而賣走手上物業，其實，如果擔心加息就不要買樓，就算買樓都不能夠借貸太多，沒有大額欠債，又怎會需要賣樓。

節錄自第778期《iMoney Wealth》鑑古知今。

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撰文 : 湯文亮

物業交易 經濟 湯文亮 美滙 拜登 通脹 香港 加息
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