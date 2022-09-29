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颶風襲美讓大仔街頭揸玩具車 特朗普新抱惹批評（有片）

環球社會熱點 18:08 2022/09/29

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美國東部佛羅里達州遭受颶風伊恩來襲，威力被指是近年美國最強風暴之一。前總統特朗普的次子老婆Lara Trump此時卻出片，顯示其大仔冒大風雨在街頭「駕駛」玩具車，惹來大批網民批評。

颶風伊恩登佛州致逾百萬戶停電 成美近年最強風暴之一 【下一頁】

伊恩（Hurricane Ian）於周三（28日）登陸佛州，使超過200萬戶家庭陷入停電。Lara Trump同時在社交網站Instagram發布新影片，當中大仔小埃里克（Eric L Trump）在風雨交加的街道上大玩玩具車。

雖然Lara在留言處希望大眾能夠安全度過風暴，但一眾網民對她讓兒子棲身風雨街頭感到不滿。有人坦言，不知是Lara讓兒子在大風雨下出門或是她拍下過程上傳社交網站炫耀的行為較為惡劣。

    點擊圖片放大
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拜登會上呼喚已故女議員 多次問「你去咗邊」（有片） 【下一頁】

亦有網民表示大眾不會想知道Lara讓兒子在風暴期間冒險外出，直指颶風來襲時出門對大人而言已十分危險，更遑論兒童。有人指影片由Lara發布，便對事件不感意外。有人更稱，片中的小埃里克似在哭泣。

同日，Lara亦發布一張女兒淋雨後全身濕透的照片，並點名讓批評者來留言。與兒子在街淋雨的影片相比，不少網民反而對照片更有好感。

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責任編輯：吳漢培

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