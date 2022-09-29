【視像會議】Jabra聯同Lenovo　推180度會議設備

▲ Jabra PanaCast 50會議室系統簡化視像會議部署過程。（圖：Jabra)

疫情下視像會議需求增，亦推動技術發展，Jabra就宣布與Lenovo擴大合作，推出180度會議設備，更可預載Microsoft Team及或Zoom的軟件套裝，方便部署。

視像會議成常態，商業用戶的需求亦提升，技術甚至達到4K畫質及多角度鏡頭拍攝效果，Jabra香港區域經理兼大中華區視頻協作總監黎卓延就指出，該公司會與聯想（Lenovo）合作，將旗下的Jabra PanaCast 50，結合Lenovo ThinkSmart Core及ThinkSmart Controller以會議室系統套裝形式推出。

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Jabra PanaCast 50是一台具180度4K全景拍攝效果的會議室組合，可讓每位與會者都被攝入鏡頭，，該設備亦新加入Jabra與Microsoft共同研發的智能鏡頭技術動態特寫（Dynamic Composition）,，該功能會捕捉與會者發言的特寫，令開會時的感覺得似面對面，最多可在同一畫面上顯示4位最近發言者。

▲ Jabra PanaCast 50會議室系統包括一台PanaCast 50（中）、一台ThinkSmart Controller（左）及一台ThinkSmart Core。（圖：Jabra)

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黎卓延補充，相對於市場上的視像會議方案，Jabra PanaCast 50會議室系統可簡化部署，用戶亦可按需求在ThinkSmart Core上預載Teams或Zoom的協作方案，而Jabra PanaCast 50是一台長650毫米、高80毫米、深125毫米的設備，可捕捉會議室內180度的畫面，即使在畫面邊緣的與會者亦會透過修正而不會出現魚眼變形，產品建議售價為35,000港元，連3年保養服務。

記者：彭振濠

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