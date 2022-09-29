【可持續投資】施羅德投資：88%香港投資者表示　可持續基金具吸引力

▲ 施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區副主管曹綺琪指，施羅德一直採取積極措施，確保投資行動與客戶的可持續發展目標一致。

施羅德投資2022年環球投資者研究發現，出於對環保議題的關注，以及希望在社會議題上發揮影響力的想法，88%香港投資者表示，可持續基金具吸引力。

研究指出，對香港投資者而言，可持續基金最吸引之處，是能夠為環境帶來更廣泛影響 （51%），其次是符合他們自身的社會原則 （38%）。63%香港投資者認為，可持續實踐與獲取更高回報，並取得長遠成功是密不可分的。

該年度調查涵蓋環球33個地區超過23,000名投資者（包括500名香港投資者）。調查顯示，在認為可持續基金具吸引力的受訪香港投資者當中，58%人表示可持續發展作為一項主題投資，吸引力於過去6個月有所遞增。

香港投資者表示，促使他們增加可持續投資的最主要因素，是可以選擇符合個人可持續理念的投資（77%），其次是可以反映進行可持續投資能夠獲得更高回報的數據或證明 （42%）。

可持續投資佔香港投資者組合比重24%

59%受訪香港投資者表示，這類投資已佔他們整個投資組合30%。可持續投資在香港投資者的投資組合中，所佔比重為24%。

65%香港投資者認同，可持續投資可以推動應對氣候變化等可持續發展挑戰的進程，而氣候變化亦是74%受訪香港投資者重點關注的議題。

當被問及期望為哪些可持續投資領域帶來影響時，受訪香港投資者希望自身投資可以為改善健康與福祉（45%）、教育質素（42%），以及潔淨水源和衛生（37%），帶來積極影響。

不過，仍有70%受訪香港投資者認為，可持續投資產品供應商的透明度和相關數據不足，是他們增加可持續投資的最大障礙。

施羅德投資香港區行政總裁暨亞太區副主管曹綺琪指，施羅德一直採取積極措施，確保投資行動與客戶的可持續發展目標一致，包括推出 SustainEx 等自家的評估工具，及自2020年起在投資決策過程將ESG因素納入考慮當中。另外，施羅德投資按地區，以及主題和趨勢，提供各種ESG策略。

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記者：余倩敏