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中朝跨境列車本周重啟 首日運北韓高層高檔禮品

環球社會熱點 17:34 2022/09/29

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受4月時新冠肺炎疫情影響，中國與北韓跨境貨運列車需要停運。列車本周重啟，惟據報重啟首日列車裝載的是北韓幹部的禮品。有中國消息人士報道，北韓未選擇首先將此前中斷被留在中國的貨物運回，是北韓方面的決定。有分析指，北韓建黨日來臨在即，北韓或需凝聚內部團結。

北韓否認向俄羅斯售武 斥美國旨在抹黑 【下一頁】

往來北韓及中國的貨運列車時隔5個月後，於本周一（26日）重啟。《韓聯社》引述中國對北韓貿易商消息周四（29日）報道，周一列車上裝滿了高檔酒類以及貴價生活用品。據悉，相關物品是北韓用於慰勞黨幹部的禮品。

報道亦引述一名中國丹東市貿易人士報道，中朝列車4月因疫情停運時，一列搭載生活用品的28卡列車被困丹東。惟重開首日北韓並未選擇將相當貨物運回，而是選擇裝載其他物品。當局為避免混淆，更用一卡裝載量可達60噸的車廂專門運送，但現實裝載量僅得5至8噸。

俄羅斯否認向北韓採購軍火 美官員料交易未完成 【下一頁】

亦有另一貿易商表示，中國僅決定是否重啟貨運列車，而運載貨物內容則由北韓決定。對於貨物被困5個月後，仍無法於第一時間取回，有貨物主感到不滿。《韓聯社》分析指，10月10日是北韓建黨節，為屆時勉勵幹部及凝聚黨內團結，北韓因此選擇首先運回禮品。

據悉中國及北韓已提早商定重啟鐵路運輸，雙方同意周一時可根據北韓意願，運送更多貨物，但當地當日開往新義州列車只有12卡車廂。而周二（27日）及周三（28日）則都有20節，兩日列車都有運載醫療用品。但由於北韓醫療及防疫用品匱乏，列車停運期間亦有從中國運回醫藥品。

受中國疫情影響，兩國跨境貨運列車於2020年8月停運，今年1月16日重啟，但其後因丹東疫情擴散而於4月29日再度停駛，本周一再度重啟。

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責任編輯：李俊儀

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