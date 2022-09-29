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絕望俄男疑為避兵役 求朋友幫手整斷腳後痛苦尖叫（有片）

環球社會熱點 17:29 2022/09/29

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俄羅斯總統普京早前徵召30萬預備役入伍，為二戰後首次動員令，消息傳出後大批俄羅斯男子逃走。網上更流傳片段，顯示有年輕俄男求朋友協助弄斷其腳部時，露出痛苦表情甚至尖叫，相信他是為了逃避兵役。

俄國家隊職員拒回國 前英超球員收兵單 【下一頁】

俄羅斯政府發布動員令後，已有大批男子逃至他國。至於有部分無法離國的男子也想方設法避過兵役，有男子更特別要求朋友將其弄至骨折。

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Twitter上流傳一段影片，顯示一名俄羅斯年輕男子躺在一棟建築物内的樓梯底，腳則放在梯級上，表現焦急地等待朋友「行刑」。

他的朋友幾秒鐘後跳落樓梯，表現明顯是要跌在男子的大腿上，導致對方骨裂受傷。而年輕男子就發出可怕的尖叫聲，在處理傷勢時更表現得十分痛苦。

上載影片者聲稱男子是符合徵召條件的俄羅斯男丁，為免入伍而選擇摔斷腿部。

【烏克蘭戰爭】烏公投地領袖赴莫斯科 完成入俄程序 【下一頁】

《經濟學人》（The Economist）引述一名憂慮動員令的人指，他希望自己因視力較差而能倖免於難。

俄羅斯媒體Meduza及歐洲版《新報》（Novaya Gazeta）均引述官員消息指，俄羅斯當局有意禁止男子離國。

據悉，全國各地的鐵路營運商也對適齡男子出行加以限制。

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責任編輯：鄭錦玲

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