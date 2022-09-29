  • 28°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 21:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲經濟】德國9月CPI增10%創新高　北溪管道洩漏觸能源危機、總理：德國處於危急關頭

宏觀解讀 20:17 2022/09/29

分享：

分享：

德國公布，9月份CPI（消費物價指數）初值按年升10%，創紀錄新高，不止較8月按年增7.9%加快，也明顯高於市場預期的9.5%。德國通脹升溫，俄羅斯向歐洲輸出天然氣的主要管道北溪一號、北溪二號遭神秘攻擊而洩漏，德國經濟部長警告，能源危機正威脅著變成經濟危機。

德國總理朔爾茨也稱，德國處於危急關頭，必須減少使用天然氣，並指北溪管道被破壞意味著在可預見的未來沒有天然氣，也毋須推出計劃中的燃氣稅。

有德國經濟研究機構指出，北溪管理受襲會令作為歐元區最大經濟體的德國，陷入能源及通脹危機，預測能源成本急增將令德國明年經濟出現負增長，屆時通脹情況較今年更為嚴重。

天然氣供應將持續緊張

該項預測由德國多間經濟研究所共同製作，認為德國今年國內生產總值（GDP）增長1.4%，較4月時預測的2.7%大幅下調。該機構同時調低德國明年經濟增長預測，由原先的3.1%大幅下調至收縮0.4%，以反映能源危機嚴重程度。

此外，機構預測德國明年通脹將升至8.8%水平，較今年預測8.4%更高，惟到2024年將顯著下降至2.2%。

研究機構的經濟學家指出，德國前景惡化主要因為俄羅斯對歐洲天然氣的出口減少，將燃料價格推升到紀錄水平，並提高了今年冬天缺氣的可能。雖然機構預期德國不會耗盡天然氣，但認為供應形勢仍然非常緊張，氣價仍可能遠高於危機前的水平。

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

相關文章：

【美股焦點】索羅斯戰友：今年來一直沽空股票、料未來十年市場停滯不前　「我們正處於大麻煩」

【英鎊危機】英倫銀行前行長卡尼：英國減稅方案損害英倫銀行抗通脹努力　並引起金融市場混亂

編輯：葉志偉

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 經濟衰退 天然氣 能源危機 經濟 通脹 德國 GDP

上一篇文章

【內房危機】人行：推動保交樓專項借款加快落地使用　會視需要適當加大力度

下一篇文章

【新股IPO】飛天雲動6610孖展暫錄2.68億元　超購2.4倍（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】期指結算日夜期先挾升415點　阿里美股撲80港元（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】期指結算日夜期先挾升415點　阿里美股撲80港元（不斷更新）
【英鎊危機】英倫銀行避免爆金融風暴　緊急出手免債市斬倉推高債息　長債息即跌近1厘（第三版）
【英鎊危機】英倫銀行避免爆金融風暴　緊急出手免債市斬倉推高債息　長債息即跌近1厘（第三版）
【港股夜期】恒指夜期升50點　北水今日起暫停（不斷更新）
【港股夜期】恒指夜期升50點　北水今日起暫停（不斷更新）
【航空告急】香港航空擬召開債權人會議　冀重組近500億元債務以避破產清算
【航空告急】香港航空擬召開債權人會議　冀重組近500億元債務以避破產清算
【美股期貨】就業數據持續強勁　道指期貨跌303點　納指跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】就業數據持續強勁　道指期貨跌303點　納指跌1.6%（不斷更新）
【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23
【人民幣走勢】人民幣創2008年新低、內地警告：久賭必輸　匯率即時反彈、兌美元重回7.23
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款