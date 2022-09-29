【歐洲經濟】德國9月CPI增10%創新高　北溪管道洩漏觸能源危機、總理：德國處於危急關頭

德國公布，9月份CPI（消費物價指數）初值按年升10%，創紀錄新高，不止較8月按年增7.9%加快，也明顯高於市場預期的9.5%。德國通脹升溫，俄羅斯向歐洲輸出天然氣的主要管道北溪一號、北溪二號遭神秘攻擊而洩漏，德國經濟部長警告，能源危機正威脅著變成經濟危機。

德國總理朔爾茨也稱，德國處於危急關頭，必須減少使用天然氣，並指北溪管道被破壞意味著在可預見的未來沒有天然氣，也毋須推出計劃中的燃氣稅。

有德國經濟研究機構指出，北溪管理受襲會令作為歐元區最大經濟體的德國，陷入能源及通脹危機，預測能源成本急增將令德國明年經濟出現負增長，屆時通脹情況較今年更為嚴重。

天然氣供應將持續緊張

該項預測由德國多間經濟研究所共同製作，認為德國今年國內生產總值（GDP）增長1.4%，較4月時預測的2.7%大幅下調。該機構同時調低德國明年經濟增長預測，由原先的3.1%大幅下調至收縮0.4%，以反映能源危機嚴重程度。

此外，機構預測德國明年通脹將升至8.8%水平，較今年預測8.4%更高，惟到2024年將顯著下降至2.2%。

研究機構的經濟學家指出，德國前景惡化主要因為俄羅斯對歐洲天然氣的出口減少，將燃料價格推升到紀錄水平，並提高了今年冬天缺氣的可能。雖然機構預期德國不會耗盡天然氣，但認為供應形勢仍然非常緊張，氣價仍可能遠高於危機前的水平。

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編輯：葉志偉