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【大行報告】 若澳門明年取消防疫政策 濠賭股或再升五成 大摩看好金沙將跑贏銀娛

股樓投資 16:52 2022/09/29

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大摩發表研究報告指，濠賭股年初至今表現已跑贏恒指28%，投資者憂慮只要中國仍然實行「動態清零」政策，濠賭股復甦將參差不齊，而第三季業績表現或會疲弱。事實上，兩大藍籌股金沙中國（01928）及銀河娛樂（00027），即使本周大跌市，至今仍分別累升3.3%及12.4%，跑贏一眾藍籌股。

同場加映﹕【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

不過，大摩提到，假設疫情政策在明年取消，將會對濠賭股於2024年的預測盈利有明顯提升空間，而投資者應該以2024年預測盈利為濠賭股進行估值，料在新酒店供應、中國經濟增長和被抑制的博彩需求帶動下，中場博彩收入將較疫情前水平增長兩成，屆時濠賭股的市值也會高於疫情前的水平，股價平均仍有多達五成的潛在升幅。

【大行報告】 花旗上調澳門9月賭收預測 料內地最快10月底恢復電子簽證 濠賭股有望重估【見下頁

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該行指，當中較看好金沙多於銀娛，相信金沙相對銀娛的估值折讓會收窄，因行業已回復至正現金流，因此予其「增持」評級，後者則予「與大市同步」評級。

同場加映﹕【青姐話】求Call不得 求Put不能 我們都是燈神

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記者：郭秀慧

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增持 潛在升幅 博彩 澳門 銀河娛樂（00027） 大行報告 恒生指數

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