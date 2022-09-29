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【友邦1299】友邦推AIA「癌症全方位保障3」系列　設預防及早期篩查賠償

Hot Talk 16:51 2022/09/29

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友邦推AIA「癌症全方位保障3」系列　設預防及早期篩查賠償

友邦AIA （01299） 將於10月5日推出AIA「癌症全方位保障3」系列，計劃結合保障和增值服務，從預防及預測、診斷、治療及康復方面，幫助客戶應付受保癌症相關醫療開支。

該產品標榜保費低至每日1.6元，並設市場獨有的「預防及早期篩查賠償」，實報實銷HPV疫苗或癌症篩查費用，幫助客戶預防癌症。計劃亦包括市場首創的「臨床試驗藥物賠償」，以減輕客戶藥物上的經濟負擔。同時，計劃亦提供市場獨有的「表達藝術治療保障」，以及將「註冊中醫治療及中藥惠益」延伸至推拿治療等。

另外，該計劃設有由癌症醫療專業團隊為癌症患者制定一站式個人化方案的「健康導航大使」，當中包括「個人療程管理服務與復康管理」等增值服務。

癌症治療費用15年間可增近5倍

友邦香港早前委託香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院醫療體系及政策研究所，整理國際文獻及就香港癌症現況以及策略進行研究。研究發現，主動癌症篩查可具成本效益，又發現抗癌技術進步，惟治療費用高昂。據外國文獻顯示，15年間可增近5倍。

在18至49歲的受訪者中，7成人不認識本港三大癌症為肺癌、大腸癌及乳癌，逾6成受訪者從未進行癌症篩查，4成人不清楚大腸癌篩查方法。另外，超過8成人認為，政府資助或保險保障能有效鼓勵主動癌症篩查。

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記者：余倩敏

 

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